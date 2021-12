PATTAYA: Am Freitag und Samstag fand mit dem vierten Veranstaltungswochenende das Finale des „Pattaya Music Festival 2021“ am Strand in Pattaya Klang statt.

Nach Aussage der Stadtverwaltung Pattaya kam es an allen zurückliegenden vier Festivalwochenenden zu keinen nennenswerten großen Zwischenfällen. Da alle Veranstaltungen viele Touristen – überwiegend aus dem nahen Bangkok – anzogen, war die diesjährige Auflage des Musikfestivals ein großer Erfolg, lobte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem sein Event-Organisationsteam.

Nachfolgend eine Fotoreihe vom zurückliegenden Finale des „Pattaya Music Festival 2021“:

© PR Pattaya

