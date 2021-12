Gelungenes Finale des Musikfestivals am Strand

Von: Björn Jahner | 11.12.21

PATTAYA: Am Freitag erfolgte der Auftakt zum vierten und somit für dieses Jahr letzten Musikfestival-Wochenendes in Pattaya.

© Jahner

Im Gegensatz zu den vorausgegangenen Veranstaltungen findet das musikalische Programm dieses Wochenende nur auf einer Hauptbühne am Strand in Pattaya Klang statt, weshalb am Freitag auch nicht die gesamte Beach Road abgesperrt wurde, sondern nur Teilstücke.

© Jahner

Der gestrige Auftakt des somit leicht abgespeckten Festivalfinales war dennoch erwartungsgemäß ein großer Erfolg, auch wenn die Besucherzahlen niedriger waren als an den drei vorausgegangenen Veranstaltungen. Rund um die große Hauptbühne machten es sich die Menschen in Liegestühlen am Strand bequem, wo sie über Großbildschirme das Bühnenprogramm live verfolgen konnten.

© Jahner

Auffallend war auch diesmal wieder das professionelle Covid-19-Konzept im Konzertbereich vor der Bühne sowie auch rundherum am Strand, wo alle Liegestühle paarweise unter Einhaltung der Abstandsregeln aufgestellt wurden.

© Jahner

Auffallend positiv wirkte sich die Aufhebung des Alkoholverbots in SHA-zertifizierten Restaurants auf die Festivalstimmung aus: Viele bei ausländischen Touristen beliebten Bars an der Beach Road wurden pünktlich vor dem Festivalfinale als „Restaurant“ nach den SHA-Standards wiedereröffnet und waren gut besucht. Da sowohl in mehreren Bars als auch auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums Central Festival Pattaya Beach lokale und bekannte Bands für Livemusik sorgten, fiel das abgespeckte Rahmenprogramm niemanden negativ ins Auge.

Am Samstag erfolgt zwischen 18.00 und 23.00 Uhr das Finale des Pattaya Music Festival 2021. Weitere Informationen zum Bühnenprogramm erfahren Sie hier.