PATTAYA: Nach mehrjähriger Unterbrechung im Zuge der Covid-19-Pandemie meldeten sich am Freitag (6. Mai 2022) die Movers & Shakers zurück. Pattayas populärster Networking-Event der Immobilienbranche wurde diesmal von Serenity Developments im brandneuen Courtyard by Marriott in Naklua ausgerichtet.

Mit fetziger DJ-Musik und einem tanzenden Roboter wurde den zahlreichen Gästen ordentlich eingeheizt.

Wie groß das Interesse und die Feierlust der Gäste war, bewiesen hunderte Menschen, die bereits um Punkt 18.00 Uhr am Einlass warteten. Sie wurden nicht enttäuscht: Geboten wurde ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Lasershow sowie fetziger DJ- und Livemusik, weshalb die Tanzfläche im Ballsaal des Courtyard by Marriott von der ersten bis zur letzten Minute brechend voll war.

Das Team vom Courtyard by Marriott verwöhnte die Gäste mit einem ausgezeichneten Fingerfood-Buffet. Natürlich durfte die derzeit absolut angesagte thailändische Süßspeise Mango mit Klebreis nicht fehlen.

Im Eintrittspreis von 500 Baht pro Person waren Wein und Bier sowie Fingerfood – perfekt arrangiert vom Courtyard by Marriott – inklusive, weshalb während des gesamten Anlasses eine ausgesprochen gute Stimmung herrschte.

Viele Gäste nutzten die Möglichkeit, neue Geschäftskontakte zu schließen und sich mit ihren Berufskollegen auszutauschen, wobei natürlich die Covid-19-Pandemie, die der Immobilienbranche einen starken Schlag verpasst hatte, stets im Mittelpunkt der Gespräche stand.

Dennoch – und da waren sich alle Gäste einig – markierte der Anlass den perfekten Zeitpunkt, den Blick gemeinsam wieder nach vorne zu richten und die Wirtschaft anzukurbeln.