Gelungener Start für Pfannenstiel und Bürki: Erster Sieg mit St. Louis

Von: Redaktion (dpa) | 26.02.23

AUSTIN: Der St. Louis City SC ist mit viel DNA aus der Bundesliga in der nordamerikanischen Liga MLS angekommen. Mit Kapitän Roman Bürki im Tor gewann der Verein das erste Spiel seiner Liga-Geschichte.

Für den deutschen Sportdirektor Lutz Pfannenstiel und seinen Kapitän Roman Bürki hat das gemeinsame Abenteuer in der Major League Soccer vielversprechend begonnen. Der neu gegründete Verein St. Louis City SC setzte sich am Samstag (Ortszeit) beim Saisonauftakt in Texas gegen den Austin FC mit 3:2 durch. Das Fußball-Team aus Missouri konnte somit als erste Mannschaft seit dem Los Angeles FC im Jahr 2018 das erste Ligaspiel seiner Club-Geschichte gewinnen.

«Ich bin sehr stolz auf diese Gruppe», sagte Bradley Carnell, Cheftrainer von St. Louis, nach dem Abpfiff. «Hierher zu kommen und mit drei Punkten abzureisen - ich glaube nicht, dass es viele großartigere Dinge gibt», fügte der einst als Profi in Deutschland aktive Carnell hinzu. Das Siegtor erzielte der frühere Hoffenheimer João Klauss kurz vor Schluss in der 86. Minute. Dortmunds ehemaliger Torhüter Bürki führte sein Team als Kapitän auf das Feld, der 32-Jährige hat einen Vertrag bis Ende 2025.

In der Elf von St. Louis standen im ersten MLS-Spiel neben Bürki und Klauss noch weitere Profis mit Bundesliga-Erfahrung, darunter Eduard Löwen (unter anderem 1. FC Nürnberg und Hertha BSC) sowie Tomás Ostrák (1. FC Köln).

St. Louis wurde erst 2019 gegründet und spielt nun die erste Saison in der MLS. Seit August 2020 ist Pfannenstiel dort Sportdirektor. In der nordamerikanischen Liga steigen Mannschaften nicht auf und ab, sondern als sogenannte Expansion-Teams direkt ein. «Der US-Sport ist ja etwas anders, Expansion-Mannschaften gibt es ja nicht überall auf der Welt, das ist einzigartig. Wir haben einen kompletten Verein aus dem Nichts aufgebaut», berichtete der ehemalige Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf vor dem Spiel.