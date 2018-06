Von: Björn Jahner | 09.06.18

PATTAYA: Das Pattaya International Fireworks Festival ist zurück und in Augen vieler Besucher besser als je zuvor.

Der Auftakt am Freitag erfreute sich großen Zulauf und bereits früh waren die die besten Plätze am Beach besetzt.

Die für den Verkehr gesperrte Beach Road präsentiert sich als stimmungsvolle Fußgängerzone.

Anders als in den Vorjahren, wurde der komplette Strand von Liegestühlen geräumt, stattdessen wurden Plastikplanen vermietet, auf denen es sich die Besucher bequem machen konnten. Da die Beach Road für den Verkehr gesperrt wurde, verwandelte sich die Strandstraße in eine Fußgängerzone. Viele Marktstände locken auch am heutigen Samstag noch zum shoppen und speisen, von Seafood über thailändische Snacks bis hin zu Hamburgern von angesagten Food Trucks wird auf dem Festival alles geboten, was das kulinarische Herz begehrt.

Speisen werden in Hülle und Fülle angeboten, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zum Beispiel leckere Craft-Burger von ideenreich gestalteten Food-Trucks.

Großes Lob der Besucher erfuhr am ersten Festivaltag das in diesem Jahr ausgeklügelte Sicherheitskonzept und der gut durchdachte Aufbau des Festivals, das unübersehbar von Leo-Bier gesponsert wurde. Und das, obwohl das Bewerben alkoholischer Getränke in Thailand per Gesetz verboten ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

Auf Höhe zur Abzweigung zur Central Pattaya Road wurde eine große Bühne aufgebaut, auf der thailändische Bands für musikalische Unterhaltung sorgen.

Ein Geschmacksfeuerwerk wird hingegen auf der Aktionsfläche des Einkaufszentrums CentralFestival Pattaya Beach geboten. Das Durian Festival wird noch bis zum 15. Juni veranstaltet. Unter anderem mit All-You-Can-Eat-Durian-Buffet für 399 Baht pro Person.

Die Besucher erhalten viele Möglichkeiten, die „Königin der Früchte“ zu probieren.

Das Feuerwerksfestival feiert am heutigen Samstag seinen Höhepunkt und wer es am Freitag verpasst hat teilzunehmen, sollte heute auf jeden Fall mal auf die Beach Road vorbeischauen.