Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19

BANGKOK: Bis Ende des Jahres sollen die Vorschriften für die Nutzung von Drohnen gelockert werden.

Die Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) arbeitet derzeit an Deregulierungsplänen. So soll in bestimmten Gebieten die Genehmigung zum Fliegen von Drohnen fortfallen. Chula Sukkhamanop, Sprecher CAAT, sagte, die Änderungen würden Tausenden von Drohnenbesitzern mehr Freiheit bringen. Derzeit gelten die Vorschriften aus dem Jahr 2015, die die maximale Flughöhe, Fliegen in der Nähe von Flughäfen und über Wohngrundstücken festlegen. Bisher haben sich rund 7.000 Drohnenbesitzer registrieren lassen.