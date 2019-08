Geliebte mit 30 Messerstichen getötet

Von: Redaktion DER FARANG | 12.08.19

SATTAHIP: Die Polizei hat einen 35-jährigen Mann festgenommen, der in der Vorwoche seine Geliebte aus Eifersucht mit 30 Messerstichen ermordet hatte.

Die Frau war am 8. August in ihrer gemieteten Unterkunft in Sattahip gefunden worden. Laut der Polizei soll die 41-Jährige zwei Tage zuvor getötet worden sein. Nachforschungen führten die Ermittler nach Ban Chang in der Provinz Rayong, wo der 35-Jährige mit seiner Frau lebte. Am letzten Samstag ließ die Polizei das Verbrechen nachstellen. Rund 30 Verwandte und Freunde des Opfers beschimpften den Täter lauthals. Er hat das Verbrechen gestanden und gab an, aus Verärgerung seine Geliebte erstochen zu haben. Sie habe sich über die App Line mit anderen Männern unterhalten. Der Mann blieb zwei Tage bei der Leiche, bevor er zu seiner Frau zurückkehrte.