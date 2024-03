Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.24

Eine Gruppe von Medienvertretern wartet vor dem Dorf, in dem der stellvertretende nationale Polizeichef Surachate Hakparn wohnt, auf ihre Berichterstattung in Bangkok. Foto: EPA-EFE/Narong Sangnak

BANGKOK: Deputy National Police Chief Surachate "Big Joke" Hakparn sieht sich mit einer Geldwäscheanklage in Verbindung mit mutmaßlichem Online-Glücksspiel konfrontiert. Eine polizeiliche Vorladung wurde ihm heute überbracht. Dieser Schritt wirft Fragen über die Integrität innerhalb der thailändischen Polizeiführung auf.

Am 17. März lieferten Beamte der Polizeistation Thung Song Hong eine Vorladung von der Metropolitan Police Division 2 an Big Jokes Residenz in der Soi Vibhavadi 60 Road im Bezirk Laksi von Bangkok aus. Big Joke ist aufgefordert, am Donnerstag der Ladung nachzukommen, wie in der Vorladung angegeben.

Anfängliche Versuche, die Vorladung in der Wohnanlage zu übergeben, wurden behindert, da Sicherheitskräfte darauf bestanden, die Vorladung zu sehen, ein Anliegen, das die Polizei ablehnte. Nach einer Warnung, dass die Wachen sich der Behinderung der Mission der Beamten schuldig machen könnten, wurde der Polizei nach etwa 20 Minuten Verhandlung Zugang gewährt.

Polizeiinternes Ringen um Recht und Ordnung

Ein anonymer Polizeiquelle enthüllte, dass der Nationalpolizeichef Torsak Sukvimol von der Vorladung Kenntnis hat und die rechtliche Aktion unterstützt. Big Joke, der zum Zeitpunkt der Zustellung der Vorladung nicht zu Hause war, informierte später Reporter, dass er die Details der Vorladung prüfen würde, insbesondere die Legalität der Untersuchung in seinem Fall. Sollte die Untersuchung als illegitim befunden werden, würde die Vorladung entsprechend als nichtig betrachtet.

Pressekonferenz angekündigt

Big Jokes Rechtsteam plant, eine Pressekonferenz zu der Angelegenheit am Dienstag, den 19. März, abzuhalten. Letzte Woche leugnete der stellvertretende Nationalpolizeichef jegliche Beteiligung an einem Online-Glücksspielnetzwerk und verwies auf die Weigerung eines Gerichts, einen Haftbefehl gegen ihn auszustellen. Nathawit Netijarurote, Big Jokes Anwalt, deutete letzte Woche an, dass Versuche unternommen wurden, seinen Mandanten zu diskreditieren, da er der höchstrangige Kandidat für die Position des Nationalpolizeichefs ist, berichtete die Bangkok Post.

Der derzeitige Nationalpolizeichef, Torsak Sukvimol, soll Ende September dieses Jahres in den Ruhestand treten.

In verwandten Nachrichten leugneten zwei enge Vertraute von Big Joke alle Anschuldigungen in einem Geldwäsche-Fall, der mit der Online-Glücksspielseite BNKMaster in Verbindung steht.

Inmitten der Debatten über die Integrität innerhalb der Polizeiführung und die Herausforderungen im Kampf gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen fordert ein Teil der thailändischen Bevölkerung die Legalisierung des Online-Glücksspiels. Befürworter argumentieren, dass eine Legalisierung zusätzliche Steuereinnahmen generieren, den Markt regulieren und somit kriminelle Aktivitäten eindämmen sowie den Verbraucherschutz verbessern könnte. Kritiker hingegen warnen vor den potenziellen sozialen Kosten, einschließlich erhöhter Spielsucht und negativer Auswirkungen auf vulnerable Bevölkerungsgruppen. Diese anhaltende Debatte spiegelt die komplexe Balance zwischen wirtschaftlichen Vorteilen und sozialen Risiken wider.