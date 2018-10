Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Ein um Geld bettelnder Holländer will bei einem Überfall 50.000 Baht verloren und kein Geld für ein Flugticket in sein Heimatland mehr haben.

Auf zwei Pappschildern berichtet der 70-Jährige von seinem Missgeschick. Thais hätten ihm die 50.000 Baht gestohlen. Weder seine Familie noch seine Botschaft würde ihm helfen. Er bat Passanten, von ihm Uhren für 200 Baht zu kaufen. Kommentare in sozialen Netzwerken zeigen wenig Sympathie mit dem Ausländer und zweifeln seine Ehrlichkeit an. Andere fragen nach den Markennamen der Uhren, die für wenig Geld angeboten werden. Auf der Facebook-Seite Hotji Kamnokkok wird nicht der Standort des Holländers genannt, es dürfte aber in der Nähe des Flughafens sein.