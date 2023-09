Von: Björn Jahner | 03.09.23

Sak Surin während der Zeremonie. Foto: National News Bureau Of Thailand

LAMPANG: Das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) veranstaltete kürzlich im Thai Elephant Conservation Center in Lampang eine Zeremonie zur „Rückführung des Geistes“ für Sak Surin, den 30-jährigen thailändischen Elefanten, der ins Heimatland zurückgeführt wurde.

Die Hong-Khwan-Zeremonie, ein traditioneller Brauch der Mahouts (Elefantenführer) in Nordthailand, wurde abgehalten, um die Gesundheit des Elefanten zu fördern und die laufende Behandlung einer Verletzung an einem seiner Beine zu unterstützen.

Die Veranstaltung wurde vom geschäftsführenden Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Warawut Silpa-archa, geleitet, der auch eine bevorstehende Delegationsreise nach Sri Lanka ankündigte, um über das Wohlergehen der dort verbliebenen thailändischen Elefanten zu sprechen.

Gesponserter Reisetipp: Elefanten in Thailand hautnah erleben

Nach seiner Rückkehr aus Sri Lanka am 3. Juli 2023 wurde Sak Surin einer 30-tägigen Quarantäne unterzogen und befindet sich derzeit in einem Elefantenkrankenhaus, das sich gegenüber dem Schutzzentrum befindet. Dort wird er auf eine Behandlung vorbereitet, um seine Beinverletzung und den grauen Star in seinem rechten Auge zu lindern.

Besucher können Sak Surin im Thai Elephant Conservation Center Lampang nun täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr besuchen.