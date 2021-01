PATTAYA: Viele haben sie kommen sehen, andere gehofft, von ihrer Zerstörungswut verschont zu bleiben: Corona ist mit Wucht zurück und sorgt für Schockstarre in Pattaya. Wo seit Monaten keine offiziellen Infektionsraten verzeichnet wurden, der Alltag zurückkehrte und die Menschen sich in Sicherheit wogen, ist heute erneut eine ganze Stadt lahmgelegt. Das gesamte Ausmaß der Corona-Misere bringt Blogger Trip กะ Dolls auf Facebook mit einer zweiteiligen Fotostrecke auf den Punkt.

Verstörende Momentaufnahmen

„Annabelle“ sitzt auf einem Stuhl am menschenleeren Pattaya Beach in den Abendstunden.

Trip กะ Dolls zwei Fotostre­cken schlugen im sozialen Netzwerk wie eine Bombe ein und erlangten innerhalb von nur wenigen Tagen große Bekanntheit in Pattaya. Gezielt verzichtet der Blogger auf erklärende Worte und lässt die Bilder sprechen. Und die haben es in sich: Düstere Momentaufnahmen von den bekanntesten Plätzen und Lokalitäten der Stadt, die seit dem erneuten Shutdown komplett leergefegt sind und das Potenzial haben, als Drehort für einen Horrorfilm zu dienen.

Endzeitstimmung auch in den Köpfen

Auch der Busbahnhof in Nord-Pattaya ist menschenleer. Nur „Chucky“ hat im Wartebereich Platz genommen.

Die verstörenden Bilder verdeutlichen: Es herrscht Endzeitstimmung. Nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Köpfen der Einwohner, was auch Grund dafür ist, warum die beiden Fotoserien den Nerv der Menschen treffen. Die erste Bildstrecke besteht aus Nachtaufnahmen von „Annabelle“, einer Geisterpuppe, die auf einem Stuhl an verschiedenen Lokalitäten im Stadtgebiet sitzt, darunter die Walking Street, Süd-Pattaya, Laem Bali Hai, die Beach Road und der Pattaya Beach. Die zweite Bildstrecke besteht aus Tagesaufnahmen und zeigt eine „Chucky“-Puppe am menschenleeren Busbahnhof in Nord-Pattaya, am Bahnhof Pattaya und in der Walking Street.

Am Tage kein anderes Bild: Geschlossene Geschäfte und Bars in Pattayas Walking Street im Januar 2021.

