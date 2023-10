Von: Björn Jahner | 21.10.23

SARABURI: Der Besitzer eines Resorts in der Provinz Saraburi sagte am Donnerstag (19. Oktober 2023) eine Belohnung von 1 Million Baht ab, die er jedem versprochen hatte, der einen „Krasue“, einen weiblichen Geist, fangen kann.

Der Fall verbreitete sich am Dienstag (17. Oktober 2023) in den sozialen Medien, als Dorfbewohner in mehreren Teilen der Bezirke Mueang und Tha Wung in der Provinz Lopburi in Panik gerieten, nachdem ein Dorfbewohner behauptet hatte, einen Krasue gesehen zu haben.

Der Bezirkschef von Muang, Phitsanu Praphathanan, stellte jedoch am Mittwoch (18. Oktober 2023) klar, dass es sich bei dem, was die Dorfbewohner für einen Geist hielten, in Wirklichkeit um einen Hühnerdieb handelte, der die Maske einer alten Frau mit langen grauen Haaren und Reißzähnen trug.

Wutthichai Paepan, 32. Foto: The Nation

Er hat alle Verwaltungsorganisationen und Dorfvorsteher angewiesen, die Dorfbewohner zu warnen, sich vor Dieben in Acht zu nehmen, anstatt sich vor nicht existierenden Geistern zu fürchten.

Wutthichai Paepan, 32, der Besitzer des Pang Pang Camping Resorts in Saraburis Bezirk Kaeng Khoi, sagte der Presse, dass er das Belohnungsangebot storniert habe, nachdem er einen Anruf von einem Beamten aus Lopburi erhalten hatte.

Der Beamte bat ihn, die Belohnung zu stornieren, da viele Leute nach einem Krasue suchten und behaupteten, dass die Motorräder der Jugendlichen die Anwohner nachts stören würden.

„Ich möchte die Belohnung von 1 Million Baht streichen, weil ich mir Sorgen um die Sicherheit der Anwohner und das Risiko krimineller Handlungen mache“, betonte er.

Wutthichai, der in Mueang Lopburi geboren wurde, sagte, dass er nicht an Krasue glaube und fügte hinzu, dass er erstmals Gerüchte über Geister gehört habe, als er sechs Jahre alt war.

Er bat die Krasue-Jäger, die Anwohner nicht zu stören. „Der Glaube ist eine persönliche Angelegenheit, aber ich glaube nicht an Dinge, die ich nicht sehen kann“, fügte er hinzu.

Krasue ist ein weiblicher Geist, dessen innere Organe vom Hals herabhängen und der durch viele thailändische Fernsehserien und Filme bekannt wurde.

Dem Aberglauben zufolge verlässt der Geist ihren Körper und fliegt von abends bis zum Morgengrauen auf der Suche nach Fisch und schmutzigen Lebensmitteln. Seine Organe leuchten in der Regel rot oder grün, während er auf Nahrungssuche ist.