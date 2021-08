BANGKOK: Ein bewaffneter Arbeitsloser hat am Sonntagabend einen Busschaffner und einen Fahrgast als Geiseln genommen. Der 24-Jährige ergab sich am Montag früh der Polizei von Lat Phrao, nachdem ihn seine Mutter zur Aufgabe überredet hatte.

Das Geiseldrama begann am Sonntag um 21.30 Uhr in einem Bus der Linie 8 im Stadtteil Bang Kapi. Der 30-jährige Busschaffner berichtete später der Polizei, der Geiselnehmer sei am Sonntagabend am Victory Monument in den Bus eingestiegen, habe sich aber geweigert, den Bus an der Endstation Happy Land zu verlassen. „Stattdessen zog er eine Waffe und befahl dem Fahrer, den Bus zurück zum Victory Monument zu fahren, um ihn dort abzusetzen.“ Der Fahrer sagte dem Mann, er müsse seinen Stundenzettel von einem Beamten an der Bushaltestelle unterschreiben lassen und ging schnell fort. So blieben neben dem Bewaffneten nur noch der Schaffner und der Fahrgast im Bus.

Polizisten umstellten den Bus, als gegen 23 Uhr der Geiselnehmer ausstieg und sich mit seiner Waffe in der Hand auf den Gehweg hockte. Er weigerte sich, sich zu ergeben. Den Beamten gelang es, seine Mutter ausfindig zu machen. Am Montag um 1.55 Uhr überzeugte sie ihren Sohn aufzugeben.

Nach Angaben der Polizei war der Mann Zeitarbeiter in einem Unternehmen, ist aber derzeit arbeitslos und steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Er soll am 7. Juli mit derselben 11-mm-Handfeuerwaffe einen Lebensmittelladen in Bang Sue überfallen und 8.000 Baht erbeutet haben.