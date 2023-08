Foto: The Nation

PATTAYA: Zwei Staatsangehörige aus Myanmar wurden am Mittwoch (2. August 2023) von der Polizei in Pattaya festgenommen, weil sie angeblich eine Gruppe von Touristen aus dem Nahen Osten am Pattaya View Point mit einer Schusswaffe bedroht haben sollen.

Die Verdächtigen sagten jedoch, die Touristen hätten sie gebeten, ein Video von einem terroristischen Vorfall zu drehen, der zur Unterhaltung der Touristen inszeniert worden sei.

Ein Video von der inszenierten Geiselnahme, die sich auf dem Aussichtspunkt Sor Thor Ro 5 ereignete, verbreitete sich am Mittwochmorgen in den sozialen Medien und löste Alarm aus.

Foto: The Nation

Der Clip zeigt einen schwarz gekleideten jungen Mann, der eine Gruppe von mehr als 10 Touristen aus dem Nahen Osten zwingt, sich in eine Reihe zu knien oder zu setzen. Außerdem war zu sehen, wie er eine „Pistole“ auf den Kopf eines männlichen Touristen richtete, während die anderen aufgefordert wurden, sich zu setzen oder zu knien.

Bei der Pistole handelte es sich jedoch nur um ein Zigarettenanzünder. Die Polizei beschlagnahmte die Attrappe als Beweismittel, nachdem sie die beiden Verdächtigen im Alter von 22 und 25 Jahren in einem Lebensmittelgeschäft in Pattaya festgenommen hatte.

Der 25-jährige Verdächtige gab an, dass er und sein Freund von Touristen aus dem Nahen Osten beauftragt worden seien, eine Geiselnahme zu inszenieren und zu filmen.

Die Verdächtigen sollten sich als Mitglieder einer thailändischen Bande ausgeben, die Touristen terrorisiert, um Geld von ihnen zu erpressen, so die Polizei.

Foto: The Nation

Der 22-jährige Verdächtige benutzte ein Smartphone, das einem der Touristen gehörte, um die Inszenierung zu filmen.

Die Polizei erklärte jedoch, dass den beiden jungen Männern eine Gefängnisstrafe droht, weil sie eine öffentliche Panik ausgelöst und falsche Informationen im Internet veröffentlicht haben.

Die Verdächtigen sagten, die Touristen hätten sie nicht dafür bezahlt, den Vorfall zu inszenieren und zu filmen. Sie seien nur freundlich gewesen, sagten sie.

Die Polizei forderte die Videofilmer auf, den Inhalt der in Thailand gedrehten Videos sorgfältig zu prüfen. Das Hochladen von Gewaltvideos könne zu Gefängnisstrafen führen, warnten sie.