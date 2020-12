«Geiseldiplomatie»: Kanadier seit zwei Jahren festgehalten

Written by: Redaktion (dpa) | 10/12/2020

PEKING: Vor dem Hintergrund der Affäre um den chinesischen Telekom-Riesen Huawei jährt sich in China zum zweiten Mal die Festnahme zweier Kanadier. Der frühere Diplomat Michael Kovrig und sein Landsmann Michael Spavor waren am 10. Dezember 2018 in China festgenommen worden. Beide waren nur Tage nach der Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada festgesetzt worden.

Diplomaten und Kritiker vermuten, dass dies eine Vergeltungsaktion ist und werfen China «Geiseldiplomatie» vor. Offiziell wurden beide wegen des Verdachts der Spionage angeklagt.

Die unabhängige Organisation Crisis Group, in dessen Auftrag Kovrig arbeitete, verurteilte am Donnerstag erneut die Festnahme. Kovrig sei festgesetzt worden, «nur, weil er ein Kanadier in China am falschen Ort zur falschen Zeit war», sagte Robert Malley, Präsident der Crisis Group, in einer Videobotschaft.

Meng Wanzhou, die Huawei-Finanzchefin und Tochter des Unternehmensgründers Ren Zhengfei, war im Dezember 2018 auf Betreiben der US-Behörden in Vancouver festgenommen worden.

Die US-Regierung wirft ihr Bankbetrug im Zusammenhang mit der Umgehung der Sanktionen gegen den Iran vor. Meng steht in Kanada unter Hausarrest. Bei einer Verurteilung in den USA könnte ihr eine lange Haftstrafe drohen.

Das «Wall Street Journal» hatte allerdings Anfang Dezember unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Quelle berichtet, dass die Anwälte von Meng Wanzhou mit dem US-Justizministerium über einen möglichen Deal verhandeln, so dass die Geschäftsfrau auf freien Fuß gelangen könnte.