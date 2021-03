Foto: The Nation

SAMUT SAKHON: Die Symptome, unter denen eine Ärztin im Krankenhaus Samut Sakhon litt, nachdem sie mit dem Sinovac-Covid-19-Impfstoff geimpft worden war, waren Nachwirkungen und keine allergische Reaktion auf den Impfstoff, stellte das Bamrasnaradura Infectious Disease Institute am Freitag klar.

Die 28-jährige Ärztin litt am 2. März nach der Impfung 30 Minuten lang unter leichtem Schwindelgefühl. Zwei bis drei Stunden später begannen sich die Symptome mit Übelkeit und Erbrechen zu verschlimmern. Sie hatte auch Durchfall, was ein Symptom im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion ist, aber ihre Symptome besserten sich am nächsten Tag.

Ein Expertenkomitee ist der Ansicht, dass der Zustand der Frau nicht durch eine schwere allergische Reaktion auf den Impfstoff verursacht wurde, sondern durch unerwünschte Nachwirkungen. „Nach Beurteilung aller Symptome wurde festgestellt, dass diese nach den ersten 30 Minuten abklangen. Sie befand sich nicht in einem Schockzustand. Daher können wir schlussfolgern, dass es sich nicht um einen schweren Schock oder eine Allergie gegen den Impfstoff handelte, sondern nur um die Nebenwirkungen", berichtet Dr. Jurai Wongsawat, führender Experte für Präventionsmedizin,

In den ersten vier Tagen der landesweiten Impfkampagne wurden in 13 Provinzen 13.464 Menschen mit dem Impfstoff von Sinovac geimpft. Nach der Impfung meldeten 119 Personen unerwünschte Reaktionen - 59 Personen hatten eine Entzündung im Bereich der Einstichstelle, eine Person hatte Muskelschmerzen, 19 Personen meldeten Übelkeit, zwei Personen hatten Fieber, es gab sechs Fälle von Schüttelfrost, eine Person fühlte sich müde und 11 Personen hatten Angina.