Von: Björn Jahner | 26.04.23

Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Ein rosafarbenes Küken mit weißem Flaum flattert unbeholfen auf einem Handtuch herum, während der thailändische Naturschützer Wachiradol Phangpanya sich hinter einem Laken mit einem Guckloch versteckt.

Bei dem Küken handelt es sich um einen gefährdeten Rotkopfgeier, der im März dieses Jahres im Nakhon Ratchasima Zoo im Nordosten des Landes geschlüpft ist. Es ist das erste Geierküken, das in Asien gezüchtet wurde, und erst das zweite weltweit, und Khun Wachiradol und seine Kollegen setzen alles daran, dass es gut gedeiht.

Dazu gehört auch, dass er mit dem Jungtier in Verkleidung interagiert. Jeden Tag in aller Herrgottsfrühe zieht er lange rote Handschuhe, eine rote Sturmhaube und ein schwarzes langärmeliges Oberteil an, um weniger wie ein Mensch und mehr wie ein erwachsener rothaariger Geier auszusehen, bevor er sein „Kind“ füttert.

Ein ungewöhnlicher Anblick, der aber notwendig ist, wie er sagt. Damit soll verhindert werden, dass das Küken zu sehr vom Menschen abhängig wird, und es soll die besten Chancen haben, seine natürlichen Instinkte zu entwickeln. „Wenn die Vögel zum ersten Mal die Augen öffnen, nehmen sie die Objekte vor ihnen zunächst als ihre Eltern oder einen ihrer Artgenossen wahr“, so Khun Wachiradol, der für die Pflege der Vögel zuständig ist. „Es ist notwendig, Werkzeuge oder Materialien zu beschaffen, um uns als Vogel zu verkleiden, damit sie uns so sehen, als kämen wir dem Aussehen ihrer Eltern am nächsten.“

Der Rotkopfgeier, der auch als asiatischer Königsgeier bekannt ist, spielt als Aasfresser eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Er begrenzt die Ausbreitung von Krankheiten, indem er hilft, Tierkadaver zu entsorgen. Seine Population ist jedoch durch die Jagd und das Eindringen des Menschen in seinen natürlichen Lebensraum stark zurückgegangen.

Die Überlebenssicherung der Art ist keine Kleinigkeit, denn Khun Wachiradol lebt, frisst und schläft außerhalb des „Kinderzimmers“ des Geiers im Nakhon Ratchasima Zoo in Nordthailand.

Er füttert das Küken viermal am Tag mit verschiedenen Arten von rohem Fleisch wie Kaninchen, Hirsch, Huhn und Ratte, um seine Ernährung in der freien Wildbahn zu simulieren. Nach der Fütterung nimmt es ein Sonnenbad, um sich mit Wärme und Vitamin D zu versorgen, das es für seine körperliche und verhaltensmäßige Entwicklung benötigt.

„Enthält das Futter genügend Nährstoffe? Oder bekommt es zu viel? In jedem Moment macht man sich Sorgen“, so Khun Wachiradol.

Die fast zwei Jahrzehnte währenden Bemühungen Thailands, die Geierpopulation zu schützen, zeigen jedoch erste Erfolge: Ein weiteres Ei wird derzeit von den Elterntieren in einem Gehege ausgebrütet.

Über eine Kamera in dem Gehege beobachten die Forscher, wie sich die Erwachsenen um ihre Jungen kümmern, damit sie das Gleiche für künftige Schlüpflinge tun können. Das Team hofft, eine Population aufzubauen, die groß genug ist, um in die freie Wildbahn entlassen zu werden.