Von: Michael Lenz | 24.03.19

Landestypisches Holzhaus in Sarawak. Foto: Lenz

KUCHING: Sarawak hat das Potential einer großen Tourismusdestination. Der malaysische Borneostaat bietet Urwälder, eine vielfältige Kultur der Ureinwohnerstämme, das Weltkulturerbe „Gunong Mulu National Park“ und das unter Kennern weltweit berühmte „Sarawak Rainforest World Music Festival“.

Auch wenn die Regierung des halbautonomen Bundesstaates in diesem Jahr mit fünf Millionen Touristen rechnet, können jedoch die Augen nicht vor der ausbaufähigen Infrastruktur verschlossen werden. Experten fordern mehr Flüge von und nach Sarawak und seiner Hauptstadt Kuching. Von Nöten seien auch ein verstärktes Tourismusmarketing, zum Beispiel durch die Schaffung von attraktiven Pauschalangeboten. Ein großes Plus hingegen sei das in Sarawak im Vergleich zu anderen malaysischen Destinationen niedrigere Preisniveau für Essen, Trinken und Schlafen.