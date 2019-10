BERLIN (dpa) - Deutsche IS-Kämpfer sind nach Erkenntnissen des Auslandsgeheimdienstes BND in Nordsyrien immer noch in Gefangenschaft.

«Noch sind die uns bekannten Kämpfer nach unserem Wissen nicht entkommen», sagte BND-Präsident Bruno Kahl am Dienstag bei einer Anhörung im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages.

Es sei aber nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Lage nach dem Beginn der türkischen Militärintervention in dem Gebiet geändert habe. Die Gefängnisse und Lager in Nordsyrien würden jetzt von den Kurden «nicht mehr mit der gleichen Intensität» bewacht und beobachtet.

Bisher seien zwar lediglich einige Bewohnerinnen von Lagern, in denen auch Angehörige von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgehalten wurden, entkommen. Es sei aber mit Befreiungsaktionen in anderen Lagern und Gefängnissen zu rechnen.

Damit wachse auch die Gefahr, dass es dem IS gelingen könne, seine Strukturen wieder zu «verfestigen» und die Reihen zu schließen. Auch eine unkontrollierte Rückkehr einzelner kampferprobter Terroristen nach Deutschland sei nicht auszuschließen.

Auf die Frage, ob eine kontrollierte Rückführung und anschließende Strafverfolgung in dieser Situation nicht besser wäre, antwortete Kahl: «Das liegt im Moment nicht in unserer Hand.» Der BND sei aktuell operativ nicht in der Lage, so etwas zu organisieren.

Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz YPG, die Gebiete entlang der türkisch-syrischen Grenze kontrolliert hat, als Terrororganisation. Ziel ihrer Offensive, die am 9. Oktober begonnen hatte, war der Rückzug aller Kurdenmilizen aus dem Grenzstreifen.

Die Kurden hatten Deutschland und andere Staaten lange vor Beginn der Offensive aufgefordert, ihre gefangenen Staatsangehörigen, die sich dem IS in Syrien angeschlossen hatten, zurückzunehmen. Bisher wurden nur einige Kinder von IS-Kindern über den Irak nach Deutschland gebracht.