Geflüchtete Journalisten von Drittland aufgenommen

Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.21

CHIANG MAI: Drei Journalisten aus Myanmar, die vor den Militärs in ihrem Heimatland nach Thailand flüchteten und hier wegen illegaler Einreise verurteilt wurden, haben Aufnahme in einem Drittland gefunden.

Die drei Mitarbeiter der Democratic Voice of Burma (DVB) wurden am 9. Mai in Chiang Mai zusammen mit zwei weiteren Aktivisten aus Myanmar festgenommen. Am 28. Mai wurden sie jeweils zu einer Geldstrafe von 4.000 Baht und einer siebenmonatigen Haftstrafe verurteilt, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Rechtsgruppen und Journalistenverbände hatten die thailändischen Behörden aufgefordert, sie nicht nach Myanmar zurückzuschicken, da man befürchtete, dass dort ihre Sicherheit gefährdet sei. Myanmars Junta übernahm im Februar die Macht, indem sie die gewählte Regierung von Aung San Suu Kyi stürzte, und hat versucht, die weitverbreitete Opposition gegen die Machtübernahme mit einem brutalen Vorgehen zu unterdrücken, das Hunderte von Toten gefordert hat. Das Militär hat versucht, unabhängige Nachrichtenmedien zum Schweigen zu bringen, indem sie ihnen die Lizenzen entzog und Journalisten verhaftete.

Alle fünf Personen, die in Chiang Mai wegen illegaler Einreise verurteilt wurden, haben Thailand vor kurzem verlassen, sagte Aye Chan Naing, Geschäftsführer und Chefredakteur von DVB, in einer per E-Mail versandten Erklärung. Das Drittland wollte er nicht nennen. Er bedankte sich bei allen in Thailand und auf der ganzen Welt, die geholfen haben, ihre sichere Passage zu ermöglichen.

Mindestens zwei weitere DVB-Journalisten sind in Myanmar wegen ihrer Berichterstattung zu Haftstrafen verurteilt worden. Die DVB, eine unabhängige Rundfunk- und Online-Nachrichtenagentur, gehörte zu den fünf lokalen Medien, die im März mit einem Sende- und Publikationsverbot belegt wurden, nachdem ihnen die Lizenzen entzogen worden waren. Wie auch die anderen verbotenen Medien, arbeitet sie weiter.

Nach Angaben der Myanmar's Assistance Association for Political Prisoners wurden seit der Machtübernahme 90 Journalisten festgenommen, von denen sich mehr als die Hälfte noch in Haft befindet, 33 sind untergetaucht. Unter denjenigen, die noch festgehalten werden, befinden sich zwei US-Bürger, Danny Fenster und Nathan Maung, die für die Medien Myanmars arbeiteten.