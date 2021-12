Ein mit Covid-19 geflohener israelischer Tourist hat sich in Koh Samui ergeben. Foto: The Thaiger ( Via Supapong Chaolan)

BANGKOK/KOH SAMUI: Der aus einem Quarantänehotel in Bangkok geflohene und wenige Tage später auf Koh Samui festgenommene israelische Tourist wurde positiv auf die Covid-19-Variante Omikron getestet, bestätigte der Leiter des Medical Science Department Dr. Supakit Sirilak am Donnerstag der Presse.

Der Tourist entkam aus einer alternativen Quarantäneeinrichtung in einem Hotel im Thonglor-Viertel von Bangkok, während das Ergebnis des COVID-19-Tests, der bei seiner Ankunft am 17. Dezember durchgeführt wurde, noch ausstand. Der Test war positiv für COVID-19 und dieselbe Probe wurde für eine zweite Analyse eingesandt, die positiv für die Omikron-Variante war, allerdings in einer geringen Menge, was der Grund dafür sein könnte, dass seine COVID-19-Tests auf Samui negativ ausfielen.