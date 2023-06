Gefesselter erschießt Polizisten auf Wache - Mordurteil in England

NORTHAMPTON: Mit auf den Rücken gefesselten Händen hat ein Mann in einer Polizeiwache im Süden von London einen Beamten erschossen. Ein Geschworenengericht in der englischen Stadt Northampton verurteilte den 25-Jährigen am Freitag wegen Mordes.

Der Mann war im September 2020 festgenommen worden, als Polizisten bei ihm Munition sowie Cannabis fanden. Einen geladenen Revolver, den er offenbar in einem Holster unter seinem linken Arm versteckt hatte, entdeckten die Beamten aber nicht. Auf dem Weg zu einer Gefangenenstelle gelang es ihm trotz Handschellen, die Waffe zu greifen und in einem Schlitz seines Mantels zu verstecken.

Als ein 54-jähriger Police Sergeant ihn befragen wollte, zog er die antike Waffe hervor und feuerte vier Schüsse ab. Zwei Kugeln trafen den Polizisten in Brust und Hüfte, bevor Kollegen den Schützen zu Boden rangen. Ein weiterer Schuss verletzte den Täter selbst schwer am Hals - er trug bleibende Hirnschäden davon, sitzt im Rollstuhl und hat Probleme zu kommunizieren.

Der Mann machte verminderte Schuldfähigkeit geltend. Die Jury kam aber zu dem Schluss, dass er absichtlich gehandelt habe. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Ein Schuldspruch wegen Mordes zieht in England zwingend eine Verurteilung zu lebenslanger Haft nach sich. Das Gericht legt stets eine Mindesthaftdauer fest.