Von: Björn Jahner | 01.05.22

Foto: The Nation

SATTAHIP: Wie die Königlich Thailändische Marine (RTN) am Samstag mitteilte, wird ein Ausbilder der Marine, der neue Rekruten gezwungen hat, sein Sperma zu trinken, für 30 Tage inhaftiert, bevor er aus dem Dienst entlassen wird.

Der Unteroffizier Thaksin N. vom Sicherheitsregiment der Königlich Thailändischen Marine in Chonburi wurde mit einer 30-tägigen Haftstrafe belegt, weil er dem Ruf der Marine schweren Schaden zugefügt hat, informierte Vizeadmiral Pokkrong Monthatphalin die Presse.

Er fügte hinzu, dass der Offizier nach Ablauf der Haftzeit gemäß den Vorschriften der Marine aus dem Dienst entlassen wird.

Die beiden Vorgesetzten des Inhaftierten erwartet unterdessen die militärische „thamrong winai“-Bestrafung, zu der das Rasieren des Kopfes, die Verrichtung niederer Arbeiten und das Zurücklegen langer Strecken durch das Schleppen schwerer Gewichte oder das Laufen mit Gewichten gehören.Thaksins unmittelbarer Vorgesetzter erhält eine Strafe von 15 Tagen, während der über ihm stehende Vorgesetzte sieben Tage erhält.

Der Vorfall ereignete sich im Oktober letzten Jahres während einer Trainingseinheit für eine Gruppe neuer Wehrpflichtiger auf dem Marinestützpunkt Sattahip in Chonburi. Ein Videoclip von dem Vorfall wurde in den sozialen Medien geteilt und von den thailändischen Mainstream-Medien aufgegriffen, was zu einem öffentlichen Aufschrei führte, der die Marine zu einer Untersuchung zwang.

Die Marine hat sich bei den Wehrpflichtigen und ihren Familien entschuldigt und betonte, dass sie die Menschenrechte respektiere und keine Gewalt in der Ausbildung dulde.