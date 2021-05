GefÃ¤ngnis-Cluster treiben Covid-FÃ¤lle in die HÃ¶he

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Montag den neuen Tagesrekord von 9.635 Covid-19-Infektionen. Darunter sind 6.853 Fälle bei Häftlingen in Gefängnissen. Ohne die Gefängnis-Cluster liegt die Zahl mit 2.782 nahe dem Rekordhoch von 2.839, das Ende letzten Monats verzeichnet wurde.



Die neuen Fälle bringen die Gesamtzahl der Infektionen in Thailand auf 111.082. Das CCSA meldete zudem 25 weitere Todesfälle, womit sich deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr auf 614 erhöhte.

Von den Todesfällen waren 18 in Bangkok und je einer in Suphan Buri, Sukhothai, Samut Sakhon, Samut Prakan, Nonthaburi, Nakhon Sawan und Chai Nat. Die Patienten waren zwischen 33 und 86 Jahre alt und litten alle an chronischen Krankheiten. Bangkok führte erneut die Liste der meisten Fälle mit 1.843 an, gefolgt von 155 in Samut Prakan, 146 in Pathum Thani und 129 in Nonthaburi.

Für die Provinz Chonburi meldete das Gesundheitsamt am Montagmorgen 45 neue Covid-19-Infektionen und einen weiteren Todesfall. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya entfielen 18 Fälle, auf die Stadt Chonburi 9, auf Sri Racha 8, auf Sattahip 5 und auf Phan Thong 1. Vier Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der dritten Viruswelle stieg auf 3.737, die der Toten auf 14.



In den letzten 24 Stunden erhielten 19.940 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 2.218 ihre zweite Impfung. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.264.348.