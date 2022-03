PATTAYA: Lokale Barbetreiber haben sich über gefälschte SHA+-Zertifikate beschwert, die angeblich für hohe Gebühren von der Stadt Pattaya ausgestellt wurden, sich jedoch als gefälscht und unzulässig herausstellten, als Beamte anderer Zuständigkeitsbereiche die betroffenen Unternehmen kontrollierten. Die Stadt Pattaya wies die Anschuldigung zurück und hat Ermittlungen angeordnet.

SHA+ (Safety and Health Administration) ist ein Zertifizierungsprogramm, das in erster Linie dazu dient, eine Checkliste für Unternehmen zu erstellen, damit diese die Covid-19-Auflagen für Gastbetriebe des Ministeriums für öffentliche Gesundheit strikt befolgen.

Das SHA+-Zertifikat ist für viele Branchen Voraussetzung, dass sie in Zeiten der Pandemie wieder ihren Betrieb aufnehmen können, z. B. Bars und Entertainment-Etablissements, die – ausgestattet mit einem SHA+-Zertifikat – als „Restaurants“ wieder Gäste empfangen und bewirten dürfen.

Etwa 20 Bar- bzw. „Restaurant“-Betreiber in Pattaya suchten am Dienstag (8. März) das Rathaus von Pattaya auf und trafen sich mit Vizebürgermeister Wuttisak Ruemkitkan. In Begleitung der Presse überreichten sie Khun Wuttisak die Zahlungsnachweise für die gefälschten Zertifikate.

Die Gruppe erklärte in einer gemeinsamen Erklärung: „Wir wurden von Personen kontaktiert, die sich als Beamte der Stadtverwaltung Pattaya ausgaben. Sie informierten uns, dass sie uns auf beschleunigtem Wege ein SHA+-Zertifikat (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ausstellen können, wofür wir zwischen 3.000 bis 45.000 Baht zahlen mussten. Hätten wir das Zertifikat über das ‚normale‘ System beantragt, wäre mit langen Wartezeiten zu rechnen gewesen, insbesondere im Dezember und Januar, wo sich die Zahl der Anträge staute. Man versicherte uns, es handele sich um echte SHA+-Zertifikate, weshalb wir uns auch bereiterklärten, die Kosten zu tragen, da wir ohne diese Zertifikate unsere Unterhaltungslokale nicht öffnen durften und wir es uns auch nicht leisten konnten, in der geschäftigsten Zeit des Jahres wochenlang auf die ‚normale‘ Genehmigung zu warten.“

Die Gruppe führte fort: „Wir haben uns bereiterklärt, die Gebühren zu entrichten und haben dann auch umgehend die Zertifikate erhalten. Kürzlich suchten jedoch Beamte aus anderen Zuständigkeitsbereichen – z.B. Bangkok – die örtlichen Lokale in Pattaya zur Überprüfung der SHA+-Zertifikate auf. Als diese Beamten unsere Geschäfte überprüften, fanden sie unsere registrierten SHA+-Zertifikate nicht in ihrem System und warfen uns vor, dass die Zertifikate gefälscht seien. Die Beamten kündigten an, dass wir mit rechtlichen Schritten rechnen müssen und es wurden Bußgelder gegen Lokale verhängt, die bereits seit zwei Jahren unter den Covid-19-Beschränkungen und Schließungen leiden.“

Khun Wuttisak erklärte auf dem Treffen, dass die SHA+-Zertifikate von der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) geprüft und ausgestellt werden. Andere Zertifikate, wie die Erlaubnis zum Verkauf von Speisen und Getränken, werden direkt von der Stadt Pattaya ausgestellt, jedoch keine SHA+-Zertifikate.

„Wir werden diese Vorwürfe und die Person, die sich mit den Geschäftsbetreibern in Verbindung gesetzt hat, überprüfen, damit wir feststellen können, ob es sich tatsächlich um einen Regierungsangestellten handelt, der auf eigene Faust falsch gehandelt hat, weil es keine Richtlinie oder ein Programm der Stadt für die beschleunigte Ausstellung von SHA+-Zertifikaten gibt. Falls wir die Person ausfindig machen, die dafür verantwortlich ist, muss sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen“, kündigte der Vizebürgermeister an.

Die betrogenen Geschäftsleute haben zwischenzeitlich Anzeige bei der Polizei von Pattaya erstattet. Der Name der beschuldigten Person, die sich angeblich als Beamter der Stadt Pattaya ausgab und die Zertifikate ausgestellt haben soll, wurde von keiner der beteiligten Parteien genannt, da die strafrechtlichen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.