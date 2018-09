NEW YORK (dpa) - In Gedenken an die Opfer der Unwetter auf den Philippinen und in den USA sind die Pläne des Empire State Buildings für die nächtliche Beleuchtung kurzfristig geändert worden.

Das New Yorker Wahrzeichen werde in der Nacht zum Mittwoch dunkel bleiben, teilten die Betreiber am Dienstag mit. Damit wolle man ein Zeichen für die Opfer des Taifuns «Mangkhut» mit mindestens 74 Toten sowie des Hurrikans «Florence» mit mindestens 32 Toten setzen. Das Empire State Building erstrahlt zu religiösen und nationalen Feiertagen in unterschiedlichen Farben, aber auch bei größeren Sportereignissen oder in Gedenken an Opfer von Terroranschlägen und Naturkatastrophen..