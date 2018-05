Gedenken an Buddhas Aufstieg ins Nirwana

Von: Björn Jahner | 28.05.18

Nach Einbruch der Dunkelheit verwandeln sich die Tempel des Landes in ein atemberaubendes Lichtermeer. Fotos: epa/Diego Azubel

THAILAND: Mit dem staatlichen Feiertag Visakha Bucha am Vollmondtag des sechsten Mondmonats, in diesem Jahr am Dienstag, 29. Mai, zelebrieren Buddhisten die Geburt, die Erleuchtung und den Aufstieg Buddhas ins Nirwana (Sterbetag).

Dicht an dicht gedrängt, ziehen Buddhisten, angeführt von Mönchen, in einer langsamen Prozession um die Tempel.

Zu diesem besonderen Anlass werden die Tempel herrlich geschmückt und frühmorgens sowie abends beleuchtet. Selbst auf den Vorhöfen stehen die Gläubigen dicht gedrängt und können durch Lautsprecherübertragungen am Geschehen teilnehmen. Der schönste Anblick bietet sich nach Sonnenuntergang, wenn alle Gläubigen mit einer brennenden Kerze in der Hand, angeführt von den Mönchen, in einer langsamen Prozession um den Tempel ziehen. Urlauber und Residenten, die die feierlichen Zeremonien miterleben möchten, müssen entweder früh aufstehen oder abends nach Einbruch der Dunkelheit die Tempel aufsuchen.



Am Visakha-Bucha-Tag bleiben Banken, staatliche Behörden und auch das FARANG-Medienhaus geschlossen. Da an dem buddhistischen Feiertag kein Alkohol ausgeschenkt werden darf, bleiben auch in den Bars und Entertainment-Betrieben die Lichter aus.