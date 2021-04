PATTAYA: Die Polizei löste am Sonntagabend in zwei Häusern einer Wohnsiedlung in Nongprue eine Geburtstagsparty auf und nahm 25 Ausländer und drei Thais fest.

50 Polizisten und Verwaltungsbeamte aus Banglamung stürmten kurz vor Mitternacht die beiden Häuser in den Exquisite Pool Villas an der Soi Boonsampan. Nachbarn hatten sich über den Lärm aus den Häusern Nr. 95/39 und 95/40 beschwert. Ein Filipino hatte zur Geburtstagsparty eingeladen, bei der die Gäste bei lauter Musik Alkohol tranken.

Die Beamten stießen in den beiden Häusern auf 11 Männer und 17 Frauen - 13 Filipinos, sechs Russen, drei Thais, zwei Franzosen und je einen Gast aus Großbritannien, Kanada, Albanien und Kambodscha. Alle wurden festgenommen und auf die Polizeistation Nongprue gebracht. Sie wurden angeklagt, gegen die Notverordnung verstoßen zu haben, die Versammlungen während der Covid-19-Pandemie verbietet.