Von: Björn Jahner | 03.05.22

PATTAYA: Am Montag (2. Mai 2022) wurde in der neueröffneten Seeland Brewery in der Thappraya Road Soi 10 in Jomtien ausgelassen der 32. Geburtstag von Wirt Thomas Seelands Gattin Khun Patana gefeiert.

Freunde und Mitarbeiter beschenkten Khun Patana gleich mit mehreren Geburtstagstorten, deren Sahne – wie in Thailand üblich – dem Geburtstagskind ins Gesicht geschmiert wurde.

Gut besucht präsentierte sich die Seeland Brewery am Montagabend.

​Abgerundet wurde die ausgelassene Feier mit Live-Musik und Cabaret-Aufführungen.

Die Seeland Brewery befindet sich direkt an der Baht-Taxi-Route an der Thappraya Road, Ecke Soi 10 (Karte). Infos auf Facebook.