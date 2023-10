Von: Björn Jahner | 10.10.23

PATTAYA: Am Montag (9. Oktober 2023) feierte Thomas Seeland, Besitzer des Bistros und Expat-Shops Ready2Eat und ehemaliger Gründer des Bramburi Restaurants, seinen 45. Geburtstag und lud seine engsten Freunde und Geschäftspartner zu den Feierlichkeiten ein.

Anders als in den Vorjahren, fielen die Feierlichkeiten dieses Jahr in einem deutlich kleineren Rahmen statt, hat sich doch auch im Leben von Thomas in den letzten zwei Jahren nach allen Höhen und Tiefen sehr viel geändert.

In privatem Kreis wurde in Thomas‘ neuem lokal Ready2Eat neben dem Banglamung Hospital gefeiert und gemeinsam angestoßen, während sich die Gäste an einem internationalen Buffet erfreuten.

DER FARANG wünscht Thomas alles Gute zum Geburtstag und viel Gesundheit.