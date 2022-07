Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.22

I.K.H. Prinzessin Chulabhorn Walailak. © Bureau of the Royal Household

BANGKOK: Am Montag, 4. Juli 2022 hat Prinzessin Chulabhorn Walailak (auch Chulabhorn Mahidol) Geburtstag.

Ihre Königliche Hoheit wurde am 4. Juli 1957 in Bangkok geboren. Sie ist das vierte Kind von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) und Königin Sirikit Kitiyakara. Prinzessin Chulabhorn absolvierte ein Studium der Chemie. Sie promovierte und habilitierte an der Bangkoker Mahidol-Universität.

Als Präsidentin des von ihr gegründeten Chulabhorn-Forschungsinstituts in Bangkok widmet sie sich bis heute der Chemie von Naturstoffen des Landes und medizinisch nutzbaren Pflanzen. Seit 1999 ist sie zudem Ehrenmitglied der Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung. Für ihr jahrelanges Engagement für die wissenschaftliche Zusammenarbeit in der Asien-Pazifik-Region wurde Ihre Königliche Hoheit mit der Einstein-Medaille der UNESCO ausgezeichnet, 2009 erhielt sie mit der Adolf-Windaus-Medaille eine weitere Auszeichnung.

DER FARANG wünscht Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Chulabhorn alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und ein langes Leben.