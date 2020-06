Geburtstag der Königin

Von: Björn Jahner | 03.06.20

Ihre Majestät Königin Suthida feiert am 3. Juni 2020 ihren 42. Geburtstag. In Thailand ein offizieller Feiertag. Foto: Royal Household Bureau, Public Relations Department, Prime Minister’s Office, Thailand

THAILAND: Am Mittwoch, 3. Juni 2020 feiert die thailändische Nation den 42. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Suthida. Die Gemahlin Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn ist seit dem 1. Mai 2019 Königin von Thailand. Ihr vollständiger Herrschaftstitel lautet Somdet Phra Nang Chao Suthida Phatcharasutha Phimon Lak Phra Borommarachini.

Ihre Majestät wurde am 3. Juni 1978 als Suthida Tidjai in Bangkok geboren und erwarb an der privaten Assumption-Universität den Bachelor-Abschluss in Kommunikationswissenschaften, bevor sie als Flugbegleiterin für die thailändische Staatsairline Thai Airways International arbeitete.

Nach der Scheidung des damaligen Kronprinzen und heutigen Königs Seine Majes­tät Maha Vajiralongkorn von Prinzessin Srirasmi Suwadee im Jahr 2014, trat Suthida öffentlich als neue Frau an der Seite des heutigen Monarchen auf.

Kommandantin der Aide de Camp

Im August 2014 wurde Ihre Majestät zur Kommandantin der Kronprinzengarde ernannt und im Jahr 2016 zur Kommandantin der Sondereinsatzgruppe der thailändischen Armee, es folgte die Rangerhöhung zur Generalin. Seit dem Jahr 2017 bekleidet sie die Position der Kommandantin der Aide-de-Camp-Abteilung der thailändischen Armee, womit ihr eine bedeutende Vertrauensstellung zugesprochen wurde. Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn erhob sie zudem in den Adelsstand.

Während einer Zeremonie im Großen Palast in Bangkok wurde sie am 1. Mai 2019 durch Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn zur Königin von Thailand ernannt. Der Zeremonie wohnten als Zeugen der damalige Präsident des Kronrates und ehemalige Premierminis­ter Prem Tinsulanonda sowie Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn bei. Mit der Vermählung erhielt Suthida den Titel der Königin von Thailand.

Ehrentitel Ihrer Majestät der Königin

Seit der offiziellen Krönung von Seiner Majestät Maha Vajiralongkorn am 4. Mai 2019 trägt Ihre Majestät Königin Suthida weitere Ehrentitel:

• 13. Oktober 2017 bis 1. Mai 2019: Thanphuying Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya.

• 1. bis 4. Mai 2019: Somdet Phra Rachini Suthida.

• Seit 4. Mai 2019: Somdet Phra Nang Chao Suthida Phatcharasutha Phimon Lak Phra Borommarachini.

Der Geburtstag Ihrer Majes­tät wurde am 14. Mai 2019 offiziell zum nationalen Feiertag erhoben, an dem die Arbeit niedergelegt wird, weshalb am Mittwoch, 3. Juni 2020 alle Behörden, wie u.a. die landesweiten Immigration-Büros, sowie alle staatlichen Einrichtungen geschlossen sind. Auch das Medienhaus DER FARANG hat an diesem Tag geschlossen.

DER FARANG wünscht Ihrer Majestät Königin Suthida alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und ein langes Leben.