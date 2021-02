Geburtenrate sinkt, Thailand überaltert

Von: Redaktion DER FARANG | 12.02.21

BANGKOK: Die Geburtenrate ist in Thailand auf 1,51 Kinder pro Frau oder unter 600.000 Neugeborene pro Jahr gesunken, berichtete Professor Kamthorn Pruksananonda vom Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologist.

Laut der Weltgesundheitsorganisation sollte die Geburtenrate bei 2,1 liegen. Wenn sie niedriger ist, dann gibt es zwei Probleme: Eine schnell alternde Gesellschaft und ein Zustrom von Arbeitsmigranten. Früher lag die Geburtenrate in Thailand bei 5,1, ist aber stetig gesunken. Sie wird nach Einschätzung des Professors in weniger als zehn Jahren auf 1,3 sinken.

Er fügte hinzu, viele Kinder würden mit Geburtsfehlern wie dem Down-Syndrom geboren werden, weil Frauen in einem fortgeschrittenen Alter schwanger werden. Die Chance, dass Babys mit Problemen geboren werden, beträgt 1:800, wenn die Mutter unter 35 ist, aber die Rate steigt auf 1:350 bei einem Alter über 35 und dann auf 1:100, wenn die Mutter über 40 ist. „Ich fordere daher junge Paare auf, nicht zu lange mit dem Kinderkriegen zu warten. Wenn sie Probleme mit der Empfängnis haben, sollten sie einen Arzt aufsuchen", so Kamthorn. In Thailand könnten Frauen erst im Alter ab 38 Jahren eine Unfruchtbarkeitsbehandlung in Anspruch nehmen.