Von: Björn Jahner | 01.11.23

Soi Cowboy in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Stadtverwaltung von Bangkok hat mit der Überprüfung ihrer Zonenpläne begonnen. Dabei sollen die genauen Gebiete der thailändischen Hauptstadt ermittelt werden, in denen Bars und andere Unterhaltungseinrichtungen möglicherweise bis um 04.00 Uhr morgens geöffnet bleiben dürfen.

Diese Initiative, die auf eine Idee des Innenministeriums zurückgeht, zielt darauf ab, den Tourismus und die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr in verschiedenen Teilen des Thailands anzukurbeln. Die Vorschläge für eine Verlängerung der Öffnungszeiten wurden jedoch von verschiedenen Seiten kritisiert, insbesondere von jenen, die Bedenken hinsichtlich der Zunahme von Verkehrsunfällen und alkoholbedingten Straftaten äußern.

In einer Vorstandssitzung der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) am Dienstag (31. Oktober 2023) wurde beschlossen, eine umfassende Überprüfung der Zoneneinteilung der Stadt durchzuführen. Das Ziel dieser Überprüfung ist es, Gebiete zu identifizieren, in denen Vergnügungsstätten wie Kneipen, Bars und Karaoke-Lokale bis 04.00 Uhr morgens geöffnet bleiben dürfen.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt hat Pol General Adit Ngamjitsuksri damit beauftragt, die Leitung dieser Untersuchung zu übernehmen. Diese Untersuchung wird sowohl neue als auch bestehende Nachtlokale, darunter auch beliebte Orte wie die Royal City Avenue (RCA) und die Silom Road, umfassen.

Adit Ngamjitsuksri wird aktiv die Meinungen der Anwohner in den betroffenen Gebieten sammeln und auch die Empfehlungen der örtlichen Verwaltungen berücksichtigen. Das Ziel ist die Erstellung einer Zonenkarte, die die neuen Öffnungszeiten bis 04.00 Uhr morgens effizient umsetzen kann.

Chadchart betonte jedoch, dass die BMA die Umsetzung dieser Politik bisher noch nicht offiziell mit dem Innenministerium erörtert hat. Er fügte hinzu, dass das Ergebnis der Untersuchung als Leitlinie für die Anpassung der Vorschriften der Stadt dienen wird, insbesondere in Bezug auf Lärmbelästigung, Verkehrssicherheit und den Schutz von Jugendlichen vor Drogen.

Chadchart äußerte seine Zuversicht in die Politik und erklärte: „Ich glaube, dass die Politik eine positive Entwicklung sein könnte. Gegenwärtig öffnen Nachtlokale bereits inoffiziell nach der Sperrstunde (Anm. d. Red.: normalerweise 01.00 oder 02.00 Uhr morgens), was zu illegalen Aktivitäten führen kann. Das spätere Inkrafttreten der Sperrstunde um 04.00 würde den Behörden eine effektivere Durchsetzung des Gesetzes ermöglichen.“