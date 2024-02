Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Israels Armee: Tote bei Einsätzen in Chan Junis und Gaza

GAZA: Die israelische Armee setzt eigenen Angaben zufolge ihre Kämpfe im Gazastreifen in den Städten Chan Junis und Gaza fort. Bei einem Einsatz in Chan Junis seien fünf Terroristen durch das Abfeuern einer Rakete auf ein Fahrzeug getötet worden, teilte die Armee am Mittwoch mit. Zudem seien bei Luftangriffen zwei Militärgelände in Chan Junis getroffen und Terroristen, die sich dort aufhielten, getötet worden. In der größten Stadt im Süden des Gazastreifens habe zudem ein Kampfflugzeug Personen auf einem weiteren Militärgelände beschossen, die Armeeangaben zufolge einen Angriff auf israelische Soldaten geplant haben. Auch Fallschirmjäger seien in Chan Junis im Einsatz gewesen. Diese töteten Militärangaben zufolge «mehrere Terroristen mit Scharfschützenfeuer». Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Auch im Viertel Al-Saitun in der Stadt Gaza dauerte der Einsatz der israelischen Armee an. «Truppen töteten mehrere Terroristen und lokalisierten Waffen in der Gegend», teilte das Militär mit. Zudem hätten israelische Soldaten im Gazastreifen acht Orte angegriffen, von denen aus in der Nacht zu Mittwoch Raketen Richtung Israel abgefeuert worden seien. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

In einer israelischen Ortschaft am Rande des Gazastreifens hatte es in der Nacht zu Mittwoch erneut Raketenalarm gegeben. Seit Kriegsbeginn wurden nach israelischen Angaben mehr als 14.500 Geschosse aus dem Küstengebiet auf Israel abgefeuert. Auslöser des Gaza-Krieges war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen in Israel verübt hatten. Wegen der vielen zivilen Opfer und massiven Zerstörungen im Gazastreifen steht Israel stark in der Kritik.

London: Millionen für mehr Sicherheit von Abgeordneten und Parlament

LONDON: Nach massiven Drohungen gegen Abgeordnete und Attacken auf Wahlkreisbüros infolge des Gaza-Kriegs will die britische Regierung den Schutz von Parlamentariern und Institutionen stärken. Die zusätzlichen Investitionen von 31 Millionen Pfund (36 Mio Euro) sollen unter anderem mehr Leibwächter und Polizeipatrouillen finanzieren, wie die BBC am Mittwoch berichtete.

Kein Abgeordneter dürfe unter Drohungen oder Belästigungen wegen seiner Arbeit leiden, sagte Innenminister James Cleverly. «Die Regierung wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Menschen, Prozesse und Institutionen zu schützen, auf die unsere Demokratie angewiesen ist.»

Zuvor hatten bereits Unterhauspräsident Lindsay Hoyle und Premierminister Rishi Sunak einen Anstieg von Bedrohungen und Attacken seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 kritisiert. So protestierten Dutzende propalästinensische Demonstranten vor dem Privathaus des konservativen Abgeordneten Tobias Ellwood. Sein Parteifreund Mike Freer kündigte seinen Rückzug aus der Politik an, nachdem er Morddrohungen erhalten hatte und ein mutmaßlicher Brandanschlag auf sein Wahlkreisbüro verübt worden war. Auch Abgeordnete der Oppositionspartei Labour klagten über Vorfälle.

Der Schutz der Abgeordneten war bereits nach zwei Morden in den vergangenen Jahren erhöht worden. Die Labour-Politikerin Jo Cox wurde 2016 von einem Rechtsextremisten getötet. 2021 erstach ein Islamist den konservativen Parlamentarier David Amess bei einer Bürgersprechstunde.