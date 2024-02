Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Aktivisten: 10 Zivilisten bei Angriffen Israels getötet

DAMASKUS: Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Darunter seien auch eine Frau und ihr Sohn, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London am Mittwoch mit. Die Angriffe hätten ein mehrstöckiges Gebäude in der Stadt Homs im Zentrum des Landes getroffen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete unter Berufung auf Militärkreise ebenfalls von israelischen Angriffen mit mehreren getöteten und verwundeten Zivilisten.

Zwei der Todesopfer sollen der vom Iran unterstützten Hisbollah angehört haben. Die im benachbarten Libanon ansässige Schiitenmiliz bestätigte den Tod zweier ihrer Mitglieder, nannte aber keine Details.

Das syrische Staatsfernsehen zeigte Bilder von Rettern, die unter Trümmern nach Opfern suchen. Israel äußerte sich wie gewöhnlich nicht zu den Angriffen.

Israel bombardiert regelmäßig Ziele in Syrien und will verhindern, dass der Iran seinen militärischen Einfluss mithilfe von Milizen dort ausbaut. Der Iran ist zusammen mit Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad. Israel hat seine Angriffe in Syrien seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober verstärkt und griff unter anderem auch die Hauptstadt Damaskus an.

Netanjahu trifft argentinischen Präsidenten Milei - «Großer Freund»

JERUSALEM: Der argentinische Präsident Javier Milei ist am Mittwoch in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Netanjahu «dankte dem Präsidenten für seine Entscheidung, die Hamas zur Terrororganisation zu erklären und seine uneingeschränkte Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung», wie sein Büro mitteilte.

Israels Regierungschef habe Milei weiter als «großen Freund des jüdischen Staates» gewürdigt, hieß es. Er lobte auch dessen Plan, die argentinische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

Die Verlegung von Botschaften nach Jerusalem ist umstritten. Der Status von Jerusalem soll nach Auffassung des überwiegenden Teils der internationalen Gemeinschaft in zukünftigen Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt. Die Palästinenser wiederum wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat Palästina.

Am Dienstag war der neue argentinische Präsident im Rahmen seiner ersten bilateralen Auslandsreise bereits mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog zusammengekommen. Zudem hatte der argentinische Staatschef in Jerusalem die Klagemauer und die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Milei gilt als treuer Verbündeter Israels und äußert immer wieder großes Interesse am jüdischen Glauben.