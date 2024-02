Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Kommunalwahl beginnt trotz Gaza-Krieges

TEL AVIV: Mehr als sieben Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, am Dienstag bei Kommunalwahlen in Israel ihre Stimme abzugeben. Dabei sollen neue Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte bestimmt werden. Die Wahllokale eröffneten am Morgen und sollten am späten Abend schließen. Mit den amtlichen Endergebnissen wird erst in der kommenden Woche gerechnet.

Die Abstimmung war wegen des Gaza-Krieges bereits zweimal verschoben worden. In evakuierten Gebieten am Rande des Gazastreifens sowie an der Grenze zum Libanon soll die Wahl erst im November nachgeholt werden. Dies betrifft nach Medienberichten rund 180.000 Bürger.

Es wird damit gerechnet, dass die Wahlbeteiligung wegen des seit fast fünf Monaten dauernden Krieges insgesamt niedriger sein könnte als bei vergangenen Kommunalwahlen.

In der Küstenmetropole Tel Aviv tritt der langjährige Bürgermeister Ron Chuldai erneut an, als Rivalin gilt die frühere Wirtschaftsministerin Orna Barbivai. Die Generalmajorin der Reserve ist auch die am höchsten dekorierte Frau in der israelischen Armee. In Jerusalem wird mit der Wiederwahl des rechtskonservativen Bürgermeisters Mosche Lion gerechnet.