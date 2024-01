GAZA/TEL AVIV: Nach acht Tagen weitgehend ohne Telefon und Internet sollen die Bewohner des umkämpften Gazastreifens die Telekommunikationsdienste bald wieder in Anspruch nehmen können. Der Betreiber Paltel kündigte am Freitagabend an, dass er die Versorgung schrittweise wiederherstellen werde. Die Monteure des im Westjordanland ansässigen Unternehmens hätten hart daran gearbeitet, um die Schäden zu reparieren, die die israelischen Bombardierungen angerichtet hatten.

Die Dienste waren am Freitag den achten Tag in Folge weitgehend ausgefallen. Es war die bislang längste der insgesamt neun Störungen seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als drei Monaten. Die meisten Einwohner des Gazastreifens hatten seit dem 12. Januar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, schrieb die Organisation NetBlocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, auf der Plattform X (vormals Twitter).

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels mit 1200 Toten, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und begann Ende Oktober mit einer Bodenoffensive.