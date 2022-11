Von: Björn Jahner | 15.11.22

Bild: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

NAKHON RATCHASIMA: Parkranger haben in der Nähe eines Sees auf dem Gelände einer Wohnsiedlung in der Nähe des Khao-Yai-Nationalparks in der nordöstlichen thailändischen Provinz Nakhon Ratchasima den Kadaver eines ausgewachsenen Gaur gefunden, der vermutlich wegen seines Fleisches gewildert worden war.

Der Leiter des Parks, Chaiya Huayhongtong, sagte am Montag (14. November 2022) gegenüber der Presse, dass er davon ausgeht, dass die Gaur-Kuh seinen normalen Lebensraum verlassen hat, um in der Nähe des Sees im Bezirk Pak Chong auf Nahrungssuche zu gehen.

Er informierte, dass man eine Schusswunde an dem Tier gefunden habe, aber keine Spur von der Kugel. Er fügte hinzu, er glaube, dass der Gaur möglicherweise von einem illegalen Jäger oder von Arbeitern der Wohnsiedlung getötet worden sei.

Das Fleisch von allen vier Beinen sei entfernt worden, fügte er hinzu.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor etwa vier Jahren, und ein mutmaßlicher Jäger wurde von paramilitärischen Rangern verhaftet.

Khun Chaiya sagte, dass Gaur-Fleisch vor einigen Jahren auf einem Markt im Bezirk Wang Nam Khieu illegal zu einem Preis von bis zu 150 Baht pro Kilogramm verkauft worden sei.

Der in Süd- und Südostasien verbreitete Gaur ist der größte lebende Vertreter der Rinder.