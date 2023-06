Gauff stoppt Tennis-Talent Andrejewa - Swiatek im Eiltempo

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.23

PARIS: Die 16-jährige Russin Mirra Andrejewa verpasst die nächste Überraschung bei den French Open. Nach gewonnenem ersten Satz muss sie sich Cori Gauff geschlagen geben. Die Topfavoritin bleibt dominant.

Vorjahresfinalistin Cori Gauff hat den Siegeslauf von Tennis-Talent Mirra Andrejewa bei den French Open in der dritten Runde beendet. Die 19 Jahre alte Amerikanerin setzte sich am Samstag in Paris im Teenagerduell mit der 16-jährigen Russin mit 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 durch und erreichte das Achtelfinale.

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek zog im Eiltempo in die nächste Runde ein. Die Titelverteidigerin aus Polen dominierte die Chinesin Wang Xinyu nach Belieben und fügte ihrer Gegnerin mit 6:0, 6:0 in nur 51 Minuten die Höchststrafe im Tennis zu. Swiatek hat damit vier ihrer sechs Sätze bei diesem Turnier zu null gewonnen.

Nach dem ersten Durchgang durfte Andrejewa auf die nächste Überraschung hoffen. Die vorigen fünf Siege in der Qualifikation und im Hauptfeld bei ihrem Grand-Slam-Debüt hatte sie ohne Satzverlust gefeiert. Abgeklärt nutzte Gauff jedoch ihre Erfahrung aus und steht zum dritten Mal nacheinander beim Sandplatzklassiker in Paris unter den besten 16.

Mehrfach zeigte Andrejewa offen ihren Frust: Nach vergebenem Satzball donnerte sie einen Ball Richtung Zuschauer und warf im zweiten Satz wütend den Schläger. Sie gilt als eines der größten Talente auf der Damen-Tour. Die Russin ist nach Angaben der Organisatoren die jüngste Spielerin, die seit 2005 ein Spiel im Stade Roland Garros gewonnen hat. «Sie hat eine große Zukunft vor sich», lobte Gauff nach der Partie.