PATTAYA: Ob Brunch, Lunch oder Dinner: Mit den Festtagsangeboten der Anzeigenkunden und Freunde des Magazins DER FARANG wird Weihnachten garantiert zum kulinarischen Erlebnis. Wer noch eine Idee für das perfekte Weihnachtsessen sucht, wird hier garantiert fündig:





Weihnachtsmenüs im Casa Pascal

Die Feiertage werden im Gourmetrestaurant Casa Pascal zum kulinarischen Erlebnis.

Auch in diesem Jahr bieten Kim und Pascal sowohl ein Weihnachtsabendmenü am Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember an sowie auch ein Weihnachtsmittagsmenü am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember. Beide Menüs beinhalten eine erlesene Speiseauswahl:

Weihnachtsabendmenü am Dienstag, 24. Dezember, 18 bis 24 Uhr:

Weihnachtliche Vorspeisenplatte (Geräucherter Lachs, Krabbencocktail, Roastbeef, Parmaschinken, Bauernpastete mit Cumberland-Sauce, Waldorfsalat, marinierte Champignons).

Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croûtons.

Grüner Spargel mit Sauce Hollandaise.

Passionsfrucht-Sorbet.

Gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise- & Rotweinsauce oder gebratener Weihnachtstruthahn mit Preiselbeer- und Bratensauce oder thailändisches Seebarschfilet in Champagne-Sauce oder gegrilltes Schweinesteak mit Steinpilzcremesoße.

thailändisches Seebarschfilet in Champagne-Sauce gegrilltes Schweinesteak mit Steinpilzcremesoße. Crêpes Suzettes mit Vanilleeiscreme oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rum-Sauce und Jamaica Glace.

Menüpreis: 1.890 Baht net./ Person.

Weihnachtsmittagsmenü am Mittwoch, 25. Dezember, 11 bis 17 Uhr:

Weihnachtliche Vorspeisenplatte (Geräucherter Lachs, Krabbencocktail, Roastbeef, Parmaschinken, Bauernpastete mit Cumberland-Sauce, Waldorfsalat, marinierte Champignons).

Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croûtons.

Passionsfrucht-Sorbet.

Thailändisches Seebarschfilet in Champagne-Sauce oder gebratener Weihnachtstruthahn mit Preiselbeer- und Bratensauce oder gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise- & Rotweinsauce oder gebratene Entenbrust in schwarzer Pfeffer- und Orangensauce.

gebratener Weihnachtstruthahn mit Preiselbeer- und Bratensauce gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise- & Rotweinsauce gebratene Entenbrust in schwarzer Pfeffer- und Orangensauce. Crêpes Suzettes mit Vanilleeiscreme oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rum-Sauce und Jamaica Glace.

Menüpreis: 1.590 Baht net./ Person.

Reservierung, Tel.: 061-643.9969. Weitere Infos auf der Webseite des Casa Pascal.

Ort: Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), Süd-Pattaya. Standort auf Google Maps.

Gänse- und Entenbraten in der Food Factory

In der Food Factory at Rock Factory, dem neuesten Livemusik-Pub mit Restaurantbetrieb der Touristenmetropole, wird auf Vorbestellung am Dienstag, 24. Dezember, Mittwoch, 25. Dezember und Donnerstag, 26. Dezember Gänse- und Entenbraten mit traditionellen Beilagen nach Wahl angeboten.

Vorbestellung bis zum 22. Dezember, Tel.: 062-828.6424. Weitere Infos auf Facebook.

Ort: Food Factory at Rock Factory, Soi Buakhao (ggü. Sawasdee Siam Hotel). Standort auf Google Maps. Weihnachtsabend im Begegnungszentrum

Am Dienstag, 24. Dezember wird im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) um 17 Uhr eine Christvesper und im Anschluss ein traditioneller Weihnachtsabend mit einem Drei-Gänge-Menü für 299 Baht vom Bramburi Restaurant und Livemusik veranstaltet. Das Menü beinhaltet Karotten-Ingwer-Suppe, Weihnachtssauerbraten mit Spätzle und Rotkohl sowie Zimt-Eis mit Fruchtspiegel.

Vorverkauf im BZ und Bramburi Restaurant (keine Abendkasse!). Weitere Infos im BZ-Blog.

Ort: Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & 13 / Soi Borussia Park). Standort auf Google Maps.

Weihnachtszeit im Bramburi In der Weihnachtszeit wird im Bramburi Restaurant ordentlich gefuttert und gefeiert! Sonntag, 22. Dezember, 18 bis 22 Uhr: Weihnachtsbuffet und Livemusik von CJ & Helmut, Eintritt 249 Baht. Dienstag, 24. Dezember 18 bis 22 Uhr: Wiener Würstchen und Kartoffelsalat zum satt essen, Eintritt 169 Baht. Mittwoch, 25. Dezember ab 19 Uhr: 6-Gänge-Weihnachtsmenü mit ¼ Ente oder Rinderfilet für 449 Baht. Alle Weihnachtsveranstaltungen setzen eine Anmeldung voraus, Tel.: 094-761.4828. Weitere Infos auf Facebook. Ort: Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12. Standort auf Google Maps.

Weihnachtsgala im Thai Garden Resort

Im Thai Garden Resort wird am Dienstag, 24. Dezember um 18 Uhr im Oasis Restaurant und rund um den einladenden Lagunen-Swimmingpool ein reichhaltiges Weihnachts-Gala-Buffet mit internationalen Spezialitäten ausgerichtet.

Für Festtagsstimmung sorgen die Opernsängerinnen und -sänger der Grand Opera Thailand mit stimmgewaltigen Aufführungen sowie das beliebte, hoteleigene Musikertrio mit den besten Evergreens. Auch der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt!

Preis: Erwachsene 1.800 Baht net., Kinder (4 bis 12 Jahre) 900 Baht net., Kinder unter vier Jahren gratis.

Reservierung, Tel.: 038-370.614 oder per E-Mail. Infos: www.thaigarden.com

Ort: Thai Garden Resort, North Pattaya Road, Nord-Pattaya. Standort auf Google Maps

Weihnachtsbuffet im Edelweiss

Im Restaurant Edelweiss wird am Dienstag, 24. Dezember und Mittwoch, 25. Dezember ab 18 Uhr reichhaltiges Buffet für 595 Baht/ Person mit Schweizer, internationalen und thailändischen Spezialitäten angeboten. Für festliche Stimmung wird mit Live-Akkordeon-Musik gesorgt.

Reservierung, Tel.: 086-141.9561. Weitere Infos auf der Webseite vom Restaurant & Gästehaus Edelweiss.

Ort: Restaurant Edelweiss, Thappraya Road Soi 13. Standort auf Google Maps.

Weihnachtsmenü im Zing Resort

Im Zing Resort Resort & Spa wird am Dienstag, 24. Dezember und Mittwoch, 25. Dezember um 19 Uhr ein spezielles Weihnachtsmenü für 760 Baht pro Person angeboten.

Das von Chef Erich Bongers kreierte Weihnachtsmenü umfasst eine Vorspeise, Suppe, zwei Hauptspeisen zur Auswahl und eine Nachspeise.

Geräucherter Lachs und Shrimps-Cocktail.

Rinderbrühe.

Entenbrust und -keule in Orangenjus sowie mit Rotkohl und Kroketten oder Pfeffersteak vom Rinderfilet mit Rosenkohl und Kroketten.

Pfeffersteak vom Rinderfilet mit Rosenkohl und Kroketten. Dessertteller.

Reservierung, Tel.: 038-304.037. Weitere Infos auf der Webseite vom Zing Resort & Spa.

Ort: Zing Resort & Spa, Jomtien Complex, Thappraya Road. Standort auf Google Maps.

Weihnachten in den Pit-Bull-Bars

Am Dienstag, 24. Dezember ab 20 Uhr wird Heiligabend feuchtfröhlich in den Pit-Bull-Bars in Naklua zelebriert. Stamm- und neue Gäste dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf das traditionelle Gratis-Weihnachtsessen – Bockwurst mit Nudelsalat – freuen!

Ort: Pit-Bull-Entertainment-Komplex, Naklua Road, Ecke Soi 33. Standort auf Google-Maps.