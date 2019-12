Der Cicada Market präsentiert sich herrlich weihnachtlich dekoriert. In diesem Jahr sind alle Weihnachtsbäume aus recyceltem Material hergestellt. Foto: Cicada Market Hua Hin

HUA HIN: Ob Brunch, Lunch oder Dinner: Mit den Festtagsangeboten der großen Hotels im königlichen Seebad wird Weihnachten garantiert zum kulinarischen Erlebnis. Wer noch eine Idee für das perfekte Weihnachtsessen sucht, wird hier garantiert fündig:

Market Village Christmas Light Up Tree 2019

Am Samstag, 7. Dezember um 19 Uhr wird am Market Village Hua Hin, Phetkasem Road, der größte Weihnachtsbaum des königlichen Seebads zum ersten Mal im Lichterglanz erstrahlen. 400.000 Lichter werden den neun Meter hohen Christbaum und das Weihnachtsdorf unter dem Motto „Wunder unter dem Meer“ nach Aussage des Veranstalters in ganz besonderen Lichterglanz erstrahlen lassen.

Zu den weiteren Höhepunkten der Veranstaltung zählt eine weihnachtliche Modenschau von Santa Claus und seinen kleinen Helfern sowie Gewinnspiele mit vielen attraktiven Preisen im Wert von 400.000 Baht.

Weitere Infos zum Programm auf Facebook.

Ort: Market Village Hua Hin, 234/1 Phetkasem Road, Standort auf Google Maps.

​Weihnachts- & Neujahrsfestival @ Cicada Market

Der Cicada Market verwandelt sich über die Festtage zum „Fantasy Recycle New Year Festival“. Und zwar von Freitag, 13. Dezember bis Sonntag, 12. Januar von 16 bis 23 Uhr.

Neben jeder Menge Geschenkideen dürfen sich die Besucher auf viele Weihnachts- und Neujahrsdekorationen aus recycelten Materialien freuen. Weitere Infos auf Facebook.

Ort: Cicada Market, 83/159 Nong Kae-Khao Takiap Road, Standort auf Google Maps.

Weihnachten im Centara Grand

Im Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin wird die Weihnachtszeit mit einer Reihe kulinarischer und unterhaltsamer Veranstaltungen zelebriert.

Das Angebot reicht von weihnachtlichem Afternoon Teas über Brunch-Angebote mit weihnachtlichen Leckerbissen und Gala Dinner Buffets bis hin zu einem Weihnachtsmarkt:

Donnerstag, 12. Dezember von 18 bis 19 Uhr: Weihnachtsbaum-Zeremonie, Eintritt 500 Baht net.

Weihnachtsbaum-Zeremonie, Eintritt 500 Baht net. Sonntag, 22. Dezember und Sonntag, 29. Dezember von 15 bis 18 Uhr: The Museum’s Sweet Christmas Afternoon Tea.

The Museum’s Sweet Christmas Afternoon Tea. Dienstag, 24. Dezember von 19 bis 22 Uhr: Christmas’ Eve Gala Dinner Buffet, 3.100 Baht net.

Christmas’ Eve Gala Dinner Buffet, 3.100 Baht net. Dienstag, 24. Dezember von 19 bis 22 Uhr: Christmas’ Eve Special Set Dinner, 2.100 Baht net.

Christmas’ Eve Special Set Dinner, 2.100 Baht net. Dienstag, 24. Dezember von 18 bis 22 Uhr: Festive Culinary Treasures Dinner Buffet, 1.600 Baht net.

Festive Culinary Treasures Dinner Buffet, 1.600 Baht net. Mittwoch, 25. Dezember von 11 bis 15 Uhr: Christmas Day Festive Brunch, 1.750 Baht net.

Christmas Day Festive Brunch, 1.750 Baht net. Donnerstag, 26. Dezember von 18 bis 22 Uhr: Chokedee Festive Market.

Reservierung, Tel.: 032-512.021 oder per E-Mail.

Ort: Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin, 1 Damnernkasem Road, Standort auf Google Maps. Weitere Infos auf der Hotel-Webseite.

Weihnachts-M.C.C. im Avani+

Am Montag, 16. Dezember wird im Avani+ Hua Hin ab 18 Uhr Lizzys Wohltätigkeits-Weihnachtsgala der Multi Cultural Community (M.C.C.) veranstaltet.

Organisatorin Lizzy „Hua Hin“ Ginsel ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit Sunshine International die bekannte holländische Big Band B2F für den Charity-Event einfliegen zu lassen, die mit einem musikalischen Programm à la „Klassik trifft auf Pop“ für eine volle Tanzfläche sorgen wird.

Der Ticketpreis von 1.500 Baht beinhaltet ein reichhaltiges internationales Buffet, „free flow“ Wein, Bier und Softdrinks und eine Spende an die Patrol Police School in Prachuap Khiri Khan. Es sind auch Tickets für 1.200 Baht ohne Alkohol-Flatrate erhältlich.

Also: Tanzschuhe polieren und Hüftschwung mitbringen! Ticketreservierung bei Lizzy per E-Mail.

Ort: Avani+ Hua Hin, 1499 Phetkasem Road, Cha-am, Standort auf Google Maps.

Weihnachts-BBQ im Avani+ Hua Hin

Am Dienstag, 24. Dezember, 18.30 bis 22 Uhr, wird im Restaurant Brezza des Avani+ Hua Hin ein gastronomischer Weihnachtsabend angeboten.

Zu den kulinarischen Freuden zählen Barbecue mit Meeresfrüchten, den besten Fleischstücken aus Australien und Neuseeland, frischen Austern und vielen weiteren Speisen angeboten. Für Festtagsstimmung wird mit Livemusik, dem Besuch des Weihnachtsmannes und einem Gewinnspiel gesorgt.

Menüpreis: 1.699 Baht net. (inkl. Begrüßungsdrink), 2.299 Baht net. (inkl. Hauswein, Sekt, Softdrinks). Reservierung, Tel.: 032-898.989 oder per E-Mail.

Ort: Avani+ Hua Hin, 1499 Phetkasem Road, Cha-am, Standort auf Google Maps.Weitere Infos auf der Hotel-Webseite.

Weihnachten im Holiday Inn Vana Nava

Im Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin werden am Mittwoch, 25. Dezember zwei köstliche Weihnachtsessen angeboten, für die sogar der Weihnachtsmann einen Tisch reserviert hat. Nach einem Glas Sangria zur Begrüßung wird der Weihnachtshunger mit traditionellem Truthahnbraten und raffinierten Meeresfrüchtegerichten gestillt. Kinder dürfen sich auf den Besuch vom Weihnachtsmann freuen, für musikalische Unterhaltung sorgt die Trio-Band.

12 bis 15 Uhr: International Noodle Bar & Buffet, Erwachsene 425 Baht net., Kinder (6 bis 12 Jahre) 250 Baht net.

International Noodle Bar & Buffet, Erwachsene 425 Baht net., Kinder (6 bis 12 Jahre) 250 Baht net. 18 bis 22 Uhr: Trip Around Hua Hin Buffet, Erwachsene 850 Baht net., Kinder (6 bis 12 Jahre) 450 Baht net.

Reservierung, Tel.: 032-809.999 ext. 5303 oder per E-Mail.