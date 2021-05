PATTAYA: Zum perfekten Start in den Tag gehört ein ausgiebiges Frühstück – auch in Thailand: Da Einwohner und Besucher während der Corona-Krise und dem damit verbundenen Lockdown ihre Lieblings-Brunch-Lokale in Pattaya und vielen weiteren zu „dunkelroten Kontrollzonen“ deklarierten Provinzen nicht besuchen können, verraten wir die besten Brunch-Angebote der Stadt zur Abholung oder auch Lieferung. Von frischem Gebäck über deutschen Aufschnitt bis hin zu herzhaften Grill-Spezialitäten und Frühstücks-Klassikern ist alles erhältlich.

Alle ausgewählten Speisen werden vor den Gästen gewogen. Die Mega-Bestellung rechts kostete 616,50 Baht.

In Pattaya und Bangkok bleiben Restaurants und Cafés per Notstandsverordnung bis auf Weiteres geschlossen, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 möglichst zu verlangsamen. Gastronomiebetriebe dürfen ausschließlich und unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften Speisen zum Abholen oder zur Lieferung bis 21.00 Uhr anbieten.

Viele Restaurantbetreiber kommen durch die dritte Covid-19-Welle in Bedrängnis und blicken in eine ungewisse Zukunft. Sie alle eint gerade eine Sorge: Überlebt mein Geschäft die Krise? Einige beweisen auch während des dritten Corona-Ausbruchs nicht nur extrem viel Durchhaltevermögen, sondern auch beeindruckende Kreativität.

Wenn dann alles perfekt verpackt ist, steigt die Vorfreude auf das Casa Pascal-Frühstück zu Hause.

So zum Beispiel das Bramburi Restaurant in Naklua und das Casa Pascal Restaurant in Süd-Pattaya. Beide Gastronomiebetriebe könnten unterschiedlicher kaum sein: Während der erste für seine deutsche Hausmannskost zum kleinen Preis bekannt ist, genießt das zweite den Ruf als gediegene Feinschmeckeradresse. In der Corona-Krise vereint beide Restaurants jedoch eine clevere Idee: Da das Frühstücksbuffet am Sonntag in beiden Lokalen erfahrungsgemäß viele Gäste anzieht, die den arbeitsfreien Tag mit einem üppigen bis opulenten Brunch beginnen möchten, stellen sie leckere Brunch-Boxen zur Abholung und Lieferung zusammen, die alle Speisen enthalten, mit denen der perfekte Start in den Tag auch in Lockdown-Zeiten garantiert gelingt.

Brunch selbst zusammenstellen

Mit einer großen Auswahl an frischen Backwaren, Aufschnitt, einer Grillstation auf der Terrasse, heißen sowie kalten westlichen und asiatischen Gerichten, Gebäck, Müsli, Joghurt, Obst und vielem mehr ist das Frühstücks- und BBQ-Buffet im Casa Pascal besonders unter westlichen Expats und Touristen gleichermaßen sehr beliebt.

Auch während des Lockdowns müssen die Gäste von Kim und Pascal jedoch nicht auf ihr gewohntes Frühstücks- und BBQ-Buffet verzichten: Sie können es sich dienstags bis sonntags von 09.00 bis 13.00 Uhr zur Abholung im Restaurant selbst zusammenstellen – einschließlich der frisch zubereiteten Eierspeisen und BBQ-Spezialitäten vom Terrassengrill – und zu Hause genießen. Und das zu sehr attraktiven Preisen: Alle Speisen vom Frühstücks- und BBQ-Buffet werden mit 25 Baht pro 100 Gramm berechnet. Ein reichlich gefüllter Teller kostet im Schnitt zwischen 100 und 150 Baht. Doch auch dem privaten Frühstücksbuffet bei sich zu Hause steht – besonders aus finanzieller Sicht – bei diesen Preisen nichts im Wege! Auch alle gewohnten warmen und kalten Frühstücksgetränke, wie Kaffeespezialitäten, Fruchtsäfte etc., sind für 19 Baht (klein/ 9 oz.) und 29 Baht (groß/ 16 oz.) „to go“ erhältlich.

Auch alle Gerichte à la carte, Spezialitäten des beliebten Antipasti-Buffets, saisonale Genüsse wie importierter weißer Spargel werden zur Abholung oder Lieferung angeboten.

Casa Pascal Restaurant, Second Road, ggü. Royal Garden Plaza. Bestellannahme unter Tel.: 061-643.9969. Mehr unter www.casa-pascal.com.

Deutsches Frühstück ist krisenfest

Frühstück, Tagesgerichte sowie alle Speisen aus dem regulären Menü sind im Bramburi Restaurant zur Abholung und zur Lieferung via HungryNow erhältlich.

Dass auch in Pattaya niemand aus deutschsprachigen Ländern auf „Futtern wie bei Muttern“ verzichten muss, dafür sorgen Thomas und seine Frau Padtana im Bramburi Restaurant. Ein Besuch in ihrem deutschen Lokal bedeutet für viele Gäste – besonders beim Sonntagsfrühschoppen mit Frühstücksbuffet – auch Unterhaltung, gemeinsam mit Freunden lachen, Geburtstage feiern, entspannen, die Nachbarn am Tisch belauschen und Neues probieren. Obwohl man einiges davon nicht einfach so auf den heimischen Küchentisch „herzaubern“ kann, gibt es doch die Möglichkeit, sich einige kulinarische Bramburi-Erlebnisse im Quasi-Lockdown nach Hause zu holen:

Zuhause angekommen lässt einem der Blick auf das Sonntagsfrühstück für 175 Baht das Wasser im Mund zusammenlaufen! Kaffee-Mitnahme auf eigene Gefahr!

Zum Beispiel das beliebte Frühstück mit zwei 2 Brötchen oder zwei Scheiben Brot, Ei, zwei Portionen Butter, einer Portion Salat, Aufschnitt, Käse, und einem Becher Kaffee* für 100 Baht bei Selbstabholung oder das große Frühstück für den dementsprechend großen Hunger mit denselben Zutaten, jedoch zusätzlich mit drei Salaten sowie Lachs für 150 Baht bei Selbstabholung. Das Sonntagsfrühstück wird mit beliebten Spezialitäten vom sonntäglichen Frühschoppenbuffet, wie Würstchen und Mett, erweitert und für 175 Baht bei Selbstabholung angeboten. Neben allen Gerichten aus der Speisekarte und den wechselnden Tagesgerichten werden auch Spezialitäten angeboten, wie eine Portion Wurstsalat mit Brezel, oder – jeden Mittwoch – sechs halbe Mettbrötchen. Beide Angebote kosten bei Selbstabholung nur 100 Baht!

Alle Gerichte können auch über die App und Webseite des Lieferdienstvermittlers HungryNow bestellt werden.

(* Kaffee nur bei Abholung)

Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12. Bestellannahme unter Tel.: 094-761.4828. Mehr unter www.facebook.com/bramburipattaya.

Abholung & Lieferung

• Borussia Park, Naklua Road (schräg ggü. Soi 10): Alle Tagesgerichte (ohne Eis & Kaffee) für 145 Baht sowie europäische und thailändische Gerichte aus der regulären Speisekarte sind täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr zur Abholung erhältlich. Bestellannahme unter Tel.: 082-969.3403. Mehr unter www.facebook.com/borussiapark1900.

• Sämis Internationales Restaurant, Padtanakan Road Soi 2, „Pattaya-Darkside”: Alle Gerichte aus der Speisekarte werden auf Bestellung zur Selbstabholung täglich von 09.00 bis 21.00 Uhr angeboten. Bestellannahme unter Tel.: 088-522.7318. Mehr unter www.facebook.com/newsamisrestaurant.

• Tara E-Sarn Classic, Naklua Road Soi 19: Alle europäischen und thailändischen Gerichte aus der Speisekarte sind zur Abholung erhältlich. Bestellannahme unter Tel.: 033-122.297 und 092-4465858 oder per LINE (ID: tara5858). Lieferung via Grab Food und Foodpanda.

• Pit Bull Food & Corner Bar, Naklua Road, Ecke Soi 33: Burger, Currywurst sowie alle Speisen aus dem Menü und Thai-Food zur Abholung erhältlich.