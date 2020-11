Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.20

SAMUT PRAKAN: Der Energiekonzern PTT zahlte zügig Millionen Baht Entschädigung an die Betroffenen der Explosion der Erdgaspipeline in Samut Prakan. Bei dem Unglück wurden im vergangenen Monat drei Menschen getötet und weitere 60 verletzt.

Bei der Explosion in einem Industriegebiet im Bezirk Bang Bo kamen drei Frauen ums Leben, und zehn Personen wurden schwer verletzt. Weitere 21 Menschen wurden mit weniger schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert, 43 weitere wurden durch die Explosion leicht verletzt. Mehrere Häuser und Autos wurden durch das Feuer teils erheblich beschädigt.

Laut PTT-Präsident Auttapol Rerkipoon, der sich mit den Familien der getöteten Frauen und den bei der Explosion verletzten Menschen traf, wurden fünf Millionen Baht an jede der Familien der Verstorbenen ausgezahlt. Die PTT zahlte weiter 500.000 Baht an die Schwerverletzten, 200.000 Baht an diejenigen, die wegen weniger schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und 50.000 Baht an leicht verletzte Personen.