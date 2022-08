Gaslieferung nach Thailand wieder aufgenommen

Von: Björn Jahner | 16.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der thailändische Öl- und Gaskonzern PTT Exploration and Production (PTTEP) hat am Montag bekanntgegeben, dass die Gaslieferungen aus dem Gebiet Zawtika in Myanmar nach Thailand wieder aufgenommen wurden, nachdem die von PTT Exploration and Production (PTTEP) betriebene Pipeline repariert wurde.

Am 1. August 2022 sank der Gasdruck in der Onshore-Pipeline, wodurch PTTEP zur Aussetzung der Lieferungen und zu einer zweiwöchigen Reparatur gezwungen war. PTTEP erklärte, es habe keine Anzeichen für Schäden an der Pipeline durch Feuer oder Explosionen gefunden und widersprach damit ersten Berichten, wonach das Leck durch einen Angriff regimefeindlicher Widerstandsgruppen verursacht worden sei.



Am Montag (15. August 2022) teilte das Unternehmen mit, dass es am Sonntag (14. August 2022) nach Abschluss der Reparaturen an der Onshore-Pipeline des Zawtika-Projekts die normalen Gaslieferungen nach Thailand wieder aufgenommen hat.

Das Zawtika-Projekt produziert täglich bis zu 300 Millionen Kubikfuß Gas, von denen 80 Prozent nach Thailand und der Rest nach Myanmar transportiert werden.

PTTEP ist eines von nur zwei großen internationalen Öl- und Gasunternehmen, die noch in Myanmar tätig sind, nachdem sich große Unternehmen wie Chevron und TotalEnergies nach dem Staatsstreich von 2021 und dem anschließenden Aufstand zurückgezogen hatten. PTTEP hält 80 Prozent der Anteile am Zawtika-Projekt, die anderen 20 Prozent gehören der staatlichen MOGE in Myanmar, die von der EU wegen ihrer engen Beziehungen zum Militärregime sanktioniert worden ist.