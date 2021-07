SURAT THANI: Regierungsbehörden werden voraussichtlich noch in diesem Jahr den Bau eines 1.400-Megawatt-Gaskraftwerks in Surat Thani genehmigen, das zwei umstrittene Kohlekraftwerksprojekte in der südlichen Region ersetzen soll.

Das Energieministerium, der Nationale Rat für Energiepolitik und das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt werden voraussichtlich im vierten Quartal grünes Licht für die 34 Milliarden Baht teure Anlage im Bezirk Phunphin geben. Laut dem Gouverneur der staatlichen Electricity Generating Authority of Thailand (Egat), Boonyanit Wongrukmit, werden die geplanten Kohlekraftwerke in Krabi und Songkhla auf Eis gelegt.



Das neue Gaskraftwerk soll zwischen 2027 und 2029 in Betrieb gehen und die südlichen Provinzen mit Strom versorgen. Es ist Teil der 5-Jahres-Investitionen von Egat über 136,4 Milliarden Baht, um Kraftwerke zu errichten und ein Netz von Übertragungsleitungen bis 2025 zu schaffen.



Neben dem Kraftwerk soll in Zusammenarbeit mit dem nationalen Öl- und Gaskonglomerat PTT ein Flüssigerdgas (LNG)-Empfangsterminal entstehen. Es soll im Jahr rund 3 Millionen Tonnen LNG speichern.