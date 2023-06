Von: Björn Jahner | 22.06.23

PATTAYA: Ein indischer Mann hat sich in einem Resort in Pattaya mit Gas vergiftet, was gemeinhin als chemischer Selbstmord bezeichnet wird. Vor der Tat schickte er eine E-Mail an die Resort-Verwalterin, in der er angab, dass eine Stimme in seinem Kopf ihm befohlen hätte, sich das Leben zu nehmen.

Das 30-jährige Opfer indischer Nationalität wurde am Dienstagabend (20. Juni 2023) um 21.30 Uhr in einem Resort in Pattaya tot aufgefunden.

Nach Angaben der Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation fanden sie das Opfer mit Händen und Füßen an einen Stuhl neben dem Bett gefesselt. Er trug eine gelbe Gasmaske, die mit einem Tank mit der Aufschrift „N2 UHP“ (ultrahochreines Stickstoffgas) verbunden war.

Die Klimaanlage im Zimmer war noch an. Das Ärzteteam schätzte, dass der Mann bereits seit mindestens 12 Stunden tot war. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes oder Hinweise auf einen Diebstahl.

Bei der Untersuchung der Beweismittel stellte die Polizei fest, dass der Stickstofftank, die Gasmaske, der Gummischlauch und das Gewand, die im Zimmer gefunden wurden, auf den Namen des Verstorbenen bestellt worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich bei einem Selbstmordversuch selbst vergast hat.

Die 45-jährige Resort-Verwalterin sagte gegenüber den Ermittlern aus, dass sie vor der Entdeckung der Leiche eine E-Mail von dem Opfer erhalten habe, die auf einen geplanten Selbstmord in dem Zimmer hinwies und um Unterstützung bei der Benachrichtigung der Polizei bat. In der E-Mail wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Tür des Zimmers unter keinen Umständen ohne die Polizei geöffnet werden dürfe.

In der E-Mail hieß es weiter, dass das Opfer unter psychischen Problemen leide, da er sich durch etwas in seinem Kopf gestört und verfolgt fühle, das ihm sage, er solle sein Leben beenden. Die Frau war beängstigt und verständigte sofort die Behörden.

Das Opfer hatte das Zimmer am 15. Mai 2023 gemietet. In der Vergangenheit habe er oft über seine Krankheit und seine Selbstmordabsichten gesprochen, so die Resort-Verwalterin.

Die Leiche des Opfers wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei sagte, sie werde seine Familie und die Botschaft über seinen Tod informieren.