Von: Björn Jahner | 02.05.23

CHIANG MAI: Urlauber und Residenten in Chiang Mai aufgepasst – am Samstag, 6. Mai 2023 von 11.00 bis 18.00 Uhr wird im „The Consul’s Garden Chiang Mai“ (Karte) eine Gartenparty veranstaltet, mit der das Britische Konsulat Chiang Mai die Krönung von König Charles III. am 6. Mai 2023 feiert.

Den Besuchern wird ein unterhaltsames Veranstaltungsprogramm mit leckerem Essen, Livemusik und Aktivitäten für die ganze Familie geboten – jeder ist herzlich willkommen!

Die Programmhöhepunkte:

Oldtimer-Parade: Thapae Gate ab 09.00 Uhr.

Thapae Gate ab 09.00 Uhr. Qualitatives Essen & Trinken: Eine verlockende Auswahl aus dem ganzen Commonwealth (und auch thailändisches Essen).

Eine verlockende Auswahl aus dem ganzen Commonwealth (und auch thailändisches Essen). Aktivitäten Für Kinder: Einschließlich kostenloser geführter Kajaktouren.

Einschließlich kostenloser geführter Kajaktouren. Unterhaltung: Dudelsack, Didgeridoo, keltische Musik, Bollywood, burmesischer Blues, Reggae, Kabarett, usw. Historische Ausstellung: Darstellung der Beziehungen zwischen Thailand und Großbritannien.

Dudelsack, Didgeridoo, keltische Musik, Bollywood, burmesischer Blues, Reggae, Kabarett, usw. Historische Ausstellung: Darstellung der Beziehungen zwischen Thailand und Großbritannien. Tombola: Mit Preisen im Wert von über 350.000 Baht, darunter ein Hin- und Rückflug nach London, Inlandsflüge, Aufenthalte in Luxushotels, Gourmet-Mahlzeiten, Spa-Erlebnisse und Besichtigungstouren.

Der Teilnahmepreis beträgt 100 Baht pro Person, im Preis ist ein Tombola-Los inklusive. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Eintrittskarten sind bei Ticketmelon erhältlich. Der Erlös der Veranstaltung geht an ein lokales Kinderwohltätigkeitsprojekt.

Mehr erfahren Sie unter British Coronation Celebration Chiang Mai auf Facebook.