Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 11.04.20



THAILAND: Nach dem Rückzug aus Thailand und dem Verkauf der Produktionsstätte und des Motorenwerks in Rayong bis Ende des Jahres an den chinesischen Autohersteller Great Wall Motors hat der amerikanische Fahrzeugbauer General Motors (GM) eine Garantieversicherung für seine in Thailand verkauften Wagen abgegeben.

Die Besitzer der rund 300.000 Chevrolet-Fahrzeuge sollen weiterhin in den Werkstätten gewartet werden. Das gilt nach Angaben von Sachverständigen für die kommenden fünf bis zehn Jahre.