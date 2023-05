«Ganymed Bridge» schlägt in Wien Brücke zwischen Natur und Kunst

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.23

WIEN: Blasmusik im Angesicht von Dinosauriern, philosophische Gedanken eines Einhorns vor Alten Meistern, ein Tanz um eine Riesenkrabbe mit Geschichten einer glücklichen Kindheit in Kuba: Mit Lesungen, Musik und Aktionen hat das Projekt «Ganymed Bridge» in Wien bei der Premiere am Freitagabend die Zwillingsbauten des Kunsthistorischen Museums (KHM) und des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien belebt.

Fast 1000 Besucher der ausverkauften Veranstaltung ließen sich darauf ein, die vertrauten Museumssäle mit vielen Sinnen zu erleben. Zahlreiche Autorinnen und Autoren, Komponisten sowie Performer waren eingeladen, Auftragswerke über Objekte der zoologischen Schausäle im NHM sowie über Meisterwerke der Gemäldegalerie im KHM zu schreiben.

So nahm die österreichische Autorin Theresa Präauer das Gemälde «Heilige Justina» (um 1530) von Alesandro Bonvicino genau unter die Lupe. Das Einhorn darauf ist für die Schauspielerin Grischka Voss mit hochtoupierter Frisur Anlass für einen Ausflug in die Fabelwelt und die Welt der Unicorns - der milliardenschweren Start-Ups. Die Musiker der Gruppe Federspiel schlichen mit ihren Blasinstrumenten um das Modell eines Allosaurus fragilis - und beschwörten eine Stimmung herauf, wie sie vielleicht vor 150 Millionen Jahren herrschte.

Inspiriert wurde «Ganymed Bridge» von den Texten der US-Biologin und Philosophin Donna Haraway: «Der Mensch muss lernen, weniger tödlich zu sein, und sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt machen» - so ein Leitspruch. Die Beiträge für «Ganymed Bridge» stammen unter anderem von der belgischen Schriftstellerin Amélie Nothomb, der russischen Schriftstellerin Liliya Burdinskaya und der japanisch-österreichischen Autorin Milena Michiko Fla?ar. Die Veranstaltung wird bis Oktober noch rund 20-mal wiederholt.